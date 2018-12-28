У Луцьку думали, хто фінансуватиме районний будинок культури. ВІДЕО





Про це вони сперечались під час сесії у четвер, 14 лютого, – повідомляє



Голова Луцької РДА Тарас Яковлев під час виступу заявив, що грошей на утримання будинку культури в бюджеті більше немає.



Причиною таких збоїв у фінансуванні стало те, що в Луцькому районі утворилось багато громад, і якщо ранійше гроші з усього району наповнювали його бюджет, то тепер, після створення ОТГ, грошей у скарбниці суттєво поменшало.



Відтак, Тарас Яковлев прямо заявив, що якщо будинок культури не передати Луцькій міській раді, то забезпечити його повноцінну роботу буде просто неможливо.



«На сьогодні в цьому закладі займається більше, як 100 дітей. Із них 85, по інформації, яку мені надали працівники сектору культури, це лучани», – зауважив Тарас Яковлев.



Втім, деякі депутати виступили проти передачі будівлі міській раді.



«А чи не може статись так, що ми передамо цей заклад, а буквально через місяць міська рада його, ну бо це буде вже їхня власність, зможе подати на продаж? То чи не буде кращий варіант – дати в оренду за гривню? Тоді вони не зможуть це зробити», – зауважила депутатка Валентина Рабчевська.



Але представник Луцькради переконував, що наразі там розглядають лише варіант про повну передачу закладу.



На сесії були присутні і представники колективу будинку культури. Кажуть - найбільше хвилюються не про те, з чийого бюджету фінансуватимуть заклад, а чи будуть для них робочі місця та чи функціонуватимуть всі гуртки.



У результаті після довгих перемовин та дискусій, депутати районної ради таки не проголосували за передачу будинку культури. Чимало обранців громади - утримались. Колектив закладу, районні депутати та представники міської ради вирішили зустрітись у наступний понеділок, аби ще раз обговорити ситуацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як зберегти робочі місця у Луцькому районному будинку культури та як далі забезпечити роботу закладу - саме ці питання сьогодні, 14 лютого, активно обговорювали під час сесії Луцької районної ради.Про це вони сперечались під час сесії у четвер, 14 лютого, – повідомляє Сфера ТВ Голова Луцької РДАпід час виступу заявив, що грошей на утримання будинку культури в бюджеті більше немає.Причиною таких збоїв у фінансуванні стало те, що в Луцькому районі утворилось багато громад, і якщо ранійше гроші з усього району наповнювали його бюджет, то тепер, після створення ОТГ, грошей у скарбниці суттєво поменшало.Відтак, Тарас Яковлев прямо заявив, що якщо будинок культури не передати Луцькій міській раді, то забезпечити його повноцінну роботу буде просто неможливо.«На сьогодні в цьому закладі займається більше, як 100 дітей. Із них 85, по інформації, яку мені надали працівники сектору культури, це лучани», – зауважив Тарас Яковлев.Втім, деякі депутати виступили проти передачі будівлі міській раді.«А чи не може статись так, що ми передамо цей заклад, а буквально через місяць міська рада його, ну бо це буде вже їхня власність, зможе подати на продаж? То чи не буде кращий варіант – дати в оренду за гривню? Тоді вони не зможуть це зробити», – зауважила депутатка Валентина Рабчевська.Але представник Луцькради переконував, що наразі там розглядають лише варіант про повну передачу закладу.На сесії були присутні і представники колективу будинку культури. Кажуть - найбільше хвилюються не про те, з чийого бюджету фінансуватимуть заклад, а чи будуть для них робочі місця та чи функціонуватимуть всі гуртки.У результаті після довгих перемовин та дискусій, депутати районної ради таки не проголосували за передачу будинку культури. Чимало обранців громади - утримались. Колектив закладу, районні депутати та представники міської ради вирішили зустрітись у наступний понеділок, аби ще раз обговорити ситуацію.

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