Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО





Йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції Волині у



Згодом, в одному з магазинів, по вулиці Рівненській, громадянка поцупила цукерки вартістю понад 120 гривень. На особу патрульні оформили необхідний протокол за ст. 51 КУпАП. Встановили, що це вже друга протягом року крадіжка, здійснена цією жінкою.



А на бульварі Дружби народів заявниця повідомила, що невідома особа винесла з магазину парфуми. І хоч їх вартість 80 гривень, працівниця лишила необхідні заяву й пояснення, а також надала доступ до камер спостереження, які добре зафіксували порушницю. Її особу встановлюватиме слідчий.



Згодом прийшло повідомлення, що на вулиці Ветеранів 41-річна жінка з’їла прямо в приміщенні магазину паніні, а згодом вирішила непомітно винести ще й пляшку алкоголю. Загальна сума збитків – майже 50 гривень. Охоронці закладу затримали порушницю та викликали поліцію. На особу патрульні оформили протокол за ст. 51 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З самого ранку, на вулиці Бенделіані, охорона супермаркету помітила жінку, яка винесла пляшку алкоголю та ковбасу. Суму збитків оцінили у понад 300 гривень. Оскільки камери спостереження добре зафіксували підозрювану, слідчі швидко її знайдуть і притягнуть до відповідальності.Йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції Волині у Facebook Згодом, в одному з магазинів, по вулиці Рівненській, громадянка поцупила цукерки вартістю понад 120 гривень. На особу патрульні оформили необхідний протокол за ст. 51 КУпАП. Встановили, що це вже друга протягом року крадіжка, здійснена цією жінкою.А на бульварі Дружби народів заявниця повідомила, що невідома особа винесла з магазину парфуми. І хоч їх вартість 80 гривень, працівниця лишила необхідні заяву й пояснення, а також надала доступ до камер спостереження, які добре зафіксували порушницю. Її особу встановлюватиме слідчий.Згодом прийшло повідомлення, що на вулиці Ветеранів 41-річна жінка з’їла прямо в приміщенні магазину паніні, а згодом вирішила непомітно винести ще й пляшку алкоголю. Загальна сума збитків – майже 50 гривень. Охоронці закладу затримали порушницю та викликали поліцію. На особу патрульні оформили протокол за ст. 51 КУпАП.

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