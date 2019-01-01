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Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО

Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО
З самого ранку, на вулиці Бенделіані, охорона супермаркету помітила жінку, яка винесла пляшку алкоголю та ковбасу. Суму збитків оцінили у понад 300 гривень. Оскільки камери спостереження добре зафіксували підозрювану, слідчі швидко її знайдуть і притягнуть до відповідальності.

Йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

Згодом, в одному з магазинів, по вулиці Рівненській, громадянка поцупила цукерки вартістю понад 120 гривень. На особу патрульні оформили необхідний протокол за ст. 51 КУпАП. Встановили, що це вже друга протягом року крадіжка, здійснена цією жінкою.

А на бульварі Дружби народів заявниця повідомила, що невідома особа винесла з магазину парфуми. І хоч їх вартість 80 гривень, працівниця лишила необхідні заяву й пояснення, а також надала доступ до камер спостереження, які добре зафіксували порушницю. Її особу встановлюватиме слідчий.

Згодом прийшло повідомлення, що на вулиці Ветеранів 41-річна жінка з’їла прямо в приміщенні магазину паніні, а згодом вирішила непомітно винести ще й пляшку алкоголю. Загальна сума збитків – майже 50 гривень. Охоронці закладу затримали порушницю та викликали поліцію. На особу патрульні оформили протокол за ст. 51 КУпАП.
Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО
Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО
Щоб випити і закусити: у Луцьку за день – 4 крадіжки з маркетів. ФОТО

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Теги: маркет, крадіжка, поліція
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