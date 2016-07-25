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Поліція за кілька годин розшукала злодія, який вкрав мобільний телефон у продавчині квітів. ФОТО

Поліція за кілька годин розшукала злодія, який вкрав мобільний телефон у продавчині квітів. ФОТО
Сьогодні, 14 лютого, близько 19 години, луцькі патрульні отримали повідомлення про викрадення мобільного телефона.

Інформує патрульна поліція Волинської області у facebook.

Зловмисник скористався моментом, коли 27-річна жінка відвернулась до покупця її квітів і поцупив гаджет вартістю кілька тисяч гривень.

На місці події поліція переглянула відео з камер спостереження та вийшла на контакт з підозрюваним у крадіжці. Йому пообіцяли грошову винагороду за чужий телефон.
Поліція за кілька годин розшукала злодія, який вкрав мобільний телефон у продавчині квітів. ФОТО

У момент зустрічі з потенційним «покупцем» зловмисника затримали патрульні роти тактико-оперативного реагування (ТОР).
Поліція за кілька годин розшукала злодія, який вкрав мобільний телефон у продавчині квітів. ФОТО

У 29-річного чоловіка виявили телефон, який упізнала дівчина.

Далі його передали слідчому для встановлення обставин по суті.

Завдяки оперативним діям поліції і свідомим громадянам жінка завершить цей день з позитивом і поверненим телефоном.

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Теги: поліція, телефон, крадіжка
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