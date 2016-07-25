Поліція за кілька годин розшукула злодія, який вкрав мобільний телефон у продавчині квітів. ФОТО





Інформує патрульна поліція Волинської області у



Зловмисник скористався моментом, коли 27-річна жінка відвернулась до покупця її квітів і поцупив гаджет вартістю кілька тисяч гривень.



На місці події поліція переглянула відео з камер спостереження та вийшла на контакт з підозрюваним у крадіжці. Йому пообіцяли грошову винагороду за чужий телефон.



У момент зустрічі з потенційним «покупцем» зловмисника затримали патрульні роти тактико-оперативного реагування (ТОР).



У 29-річного чоловіка виявили телефон, який упізнала дівчина.



Далі його передали слідчому для встановлення обставин по суті.



Завдяки оперативним діям поліції і свідомим громадянам жінка завершить цей день з позитивом і поверненим телефоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 лютого, близько 19 години, луцькі патрульні отримали повідомлення про викрадення мобільного телефона.Інформує патрульна поліція Волинської області у facebook Зловмисник скористався моментом, коли 27-річна жінка відвернулась до покупця її квітів і поцупив гаджет вартістю кілька тисяч гривень.На місці події поліція переглянула відео з камер спостереження та вийшла на контакт з підозрюваним у крадіжці. Йому пообіцяли грошову винагороду за чужий телефон.У момент зустрічі з потенційним «покупцем» зловмисника затримали патрульні роти тактико-оперативного реагування (ТОР).У 29-річного чоловіка виявили телефон, який упізнала дівчина.Далі його передали слідчому для встановлення обставин по суті.Завдяки оперативним діям поліції і свідомим громадянам жінка завершить цей день з позитивом і поверненим телефоном.

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