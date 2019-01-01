Люди «живуть» в автомобілях: на волинських пунктах пропуску – черги з бажаючих розмитнити «євробляхи»





Їхні власники нарікають, що навіть із пільгами легалізація машин обходиться дорожче, ніж коштують за кордоном самі автомобілі, йдеться в сюжеті



Дмитро Мосейчук ледь стримується, щоб не лаятися, розповідаючи про розмитнення своєї автівки. Він купив її у Німеччині за 1400 євро, там же всього за 15 хвилин переоформив номери на литовські.



На українському ж кордоні – почалося:



"Шість годин я бігав по Ягодину, всі документи збирав. За три тижні я до Луцька їздив десять разів по цих всіх питаннях, по цих всіх документах".



Їзда із сусідньої Рівненщини, де живе хлопець, до Луцька – то ще півбіди. Інше питання – гроші. 1400 доларів обійшовся один тільки податок, ще 300 довелося заплатити брокеру, 100 – за сертифікат і ще 100 – аби авто поставили на облік. І це не все.



"Ягодин з мене взяв приблизно 200 доларів. Це хабарі для того, щоби здешевити процес розмитнення", - каже автовласник.



Загалом у нього вийшло понад 2000 доларів – майже вдвічі дорожче за саму машину.



На Волині найбільше автівок розмитнюють саме у Луцьку. Тут на митному посту зараз сотні авто на єврономерах. Вони стоять на спеціальному майданчику, а кому місця не вистачило – біля паркану та вздовж дороги.



"Люди мусять з роботи десь відпрошуватися, лишати свою сім’ю, їхати сюди, тут тижнями знаходитися, в автомобілях жити", - каже брокер Сергій Поха.



Без таких, як він, розмитнити авто майже нереально. Лише у Луцьку брокерів сотні, їхні послуги стартуюють від 200 доларів. При цьому брокери самі визнають – серед них чимало недобросовісних.



"Ви заїжджаєте на митний термінал, брокер приходить і каже, що вам ще треба доплату дві тисячі чи півтори тисячі зробити, і ви же заручник ситуації, бо ви же заїхали на митний термінал, ви мусите вже доплачувати. Отакі от є брокери", - застерігає Поха.



На митниці зловживання зі свого боку відкидають – махлюють, мовляв, саме посередники.



"Багато, які кажуть, що ви нам дайте гроші, а ми з митниками повирішуємо все, ви не переживайте. Хочу заявити, що з митниками повирішувати не вдасться, тобто якщо щось подібне вам таке кажуть – не ведіться, це шахраї", - наполягає речниця волинської митниці Валентина Черниш.



Реєстрація – це вже завершальний етап оформлення українського номерного знаку. У сервісних центрах черги займають напередодні, бо навіть о 4:00 ранку в черзі вже стоять 60 осіб. У самому центрі наплив клієнтів пояснюють завершенням пільгового періоду.



"Ажіотаж тільки наростає. Можливо, не мали коштів, можливо, не були на місці", - припускає начальник сервісного центру МВС у Волинській області Сергій Томчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині спостерігається ажіотаж на всіх пунктах пропуску, котрий зумовлений тим, що вже 22 лютого завершується пільговий період розмитнення так званих "євроблях".Їхні власники нарікають, що навіть із пільгами легалізація машин обходиться дорожче, ніж коштують за кордоном самі автомобілі, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 ледь стримується, щоб не лаятися, розповідаючи про розмитнення своєї автівки. Він купив її у Німеччині за 1400 євро, там же всього за 15 хвилин переоформив номери на литовські.На українському ж кордоні – почалося:"Шість годин я бігав по Ягодину, всі документи збирав. За три тижні я до Луцька їздив десять разів по цих всіх питаннях, по цих всіх документах".Їзда із сусідньої Рівненщини, де живе хлопець, до Луцька – то ще півбіди. Інше питання – гроші. 1400 доларів обійшовся один тільки податок, ще 300 довелося заплатити брокеру, 100 – за сертифікат і ще 100 – аби авто поставили на облік. І це не все."Ягодин з мене взяв приблизно 200 доларів. Це хабарі для того, щоби здешевити процес розмитнення", - каже автовласник.Загалом у нього вийшло понад 2000 доларів – майже вдвічі дорожче за саму машину.На Волині найбільше автівок розмитнюють саме у Луцьку. Тут на митному посту зараз сотні авто на єврономерах. Вони стоять на спеціальному майданчику, а кому місця не вистачило – біля паркану та вздовж дороги."Люди мусять з роботи десь відпрошуватися, лишати свою сім’ю, їхати сюди, тут тижнями знаходитися, в автомобілях жити", - каже брокер Сергій Поха.Без таких, як він, розмитнити авто майже нереально. Лише у Луцьку брокерів сотні, їхні послуги стартуюють від 200 доларів. При цьому брокери самі визнають – серед них чимало недобросовісних."Ви заїжджаєте на митний термінал, брокер приходить і каже, що вам ще треба доплату дві тисячі чи півтори тисячі зробити, і ви же заручник ситуації, бо ви же заїхали на митний термінал, ви мусите вже доплачувати. Отакі от є брокери", - застерігає Поха.На митниці зловживання зі свого боку відкидають – махлюють, мовляв, саме посередники."Багато, які кажуть, що ви нам дайте гроші, а ми з митниками повирішуємо все, ви не переживайте. Хочу заявити, що з митниками повирішувати не вдасться, тобто якщо щось подібне вам таке кажуть – не ведіться, це шахраї", - наполягає речниця волинської митниціРеєстрація – це вже завершальний етап оформлення українського номерного знаку. У сервісних центрах черги займають напередодні, бо навіть о 4:00 ранку в черзі вже стоять 60 осіб. У самому центрі наплив клієнтів пояснюють завершенням пільгового періоду."Ажіотаж тільки наростає. Можливо, не мали коштів, можливо, не були на місці", - припускає начальник сервісного центру МВС у Волинській області

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