Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО
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Вчора, 14 лютого, працівники відділу організації профнавчання Волинського обласного центру зайнятості відвідали військовослужбовців та учасників антитерористичної операції, які перебувають на реабілітації у Волинському госпіталі ветеранів війни.
Привітати зі святом закоханих та подарувати свою увагу військовослужбовцям запросили слухачів групи «перукар-модельєр», які за направленням служби зайнятості навчаються в Луцькому центрі професійно-технічної освіти.
Під пильним оком досвідченого майстра виробничого навчання Богдани Терпіль майбутні фахівці перукарської справи змінювали імідж нашим Героям.
Говорили й про плани на завтрашній день, бажання займатися улюбленою справою, послуги, які надає служба зайнятості для підтримки своїх клієнтів. Військовослужбовці дізналися, як здобути нову професію за рахунок коштів служби зайнятості.
Начальник відділу організації профнавчання Раїса Мельник поспілкувалася з головним лікарем госпіталю Тетяною Масіковою, яка подякувала партнерам за моральну підтримку пацієнтів.
Під час зустрічі переповнював хороший настрій, а щирі усмішки військовослужбовців робили атмосферу в госпіталі затишнішою та теплішою.
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Привітати зі святом закоханих та подарувати свою увагу військовослужбовцям запросили слухачів групи «перукар-модельєр», які за направленням служби зайнятості навчаються в Луцькому центрі професійно-технічної освіти.
Під пильним оком досвідченого майстра виробничого навчання Богдани Терпіль майбутні фахівці перукарської справи змінювали імідж нашим Героям.
Говорили й про плани на завтрашній день, бажання займатися улюбленою справою, послуги, які надає служба зайнятості для підтримки своїх клієнтів. Військовослужбовці дізналися, як здобути нову професію за рахунок коштів служби зайнятості.
Начальник відділу організації профнавчання Раїса Мельник поспілкувалася з головним лікарем госпіталю Тетяною Масіковою, яка подякувала партнерам за моральну підтримку пацієнтів.
Під час зустрічі переповнював хороший настрій, а щирі усмішки військовослужбовців робили атмосферу в госпіталі затишнішою та теплішою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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