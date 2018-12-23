вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області

Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області
Уряд затвердив зміни до перспективного плану формування територій громад  Волинської області.

Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

Зміни уточнюють склад Шклинської, Павлівської, Пнівненської, Ківерцівської, Олицької, Тростянецької, Цуманської, Дубівської, Колодяжненської, Липинської, Підгайцівської, Торчинської, Любешівської, Любомильської, Прилісненської, Ратнівської, Дубечненської, Сереховичівської, Смідинської, Старовижівської, Луківської, Шацької, Ковельської, Луцької та Нововолинської громад.

Перспективний план формування територій громад Волинської області доповнено Гіркополонківською, Гуто-Боровенською громадами, в яких вже пройшли перші вибори 23 грудня 2018 року, та додано Великоглушанську громаду. Було вилучено Дернівську, Кримненську, Полицівську та Світязьку громади.

Внесення відповідних змін до перспективного плану дозволить громадам, які об’єднаються відповідно до перспективного плану та які будуть визнанні спроможними,  перейти на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перспективний план, фінансування, Кабмін, громада, ОТГ, карта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Люди «живуть» в автомобілях: на волинських пунктах пропуску – черги з бажаючих розмитнити «євробляхи»
Сьогодні, 05:18
Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області
Сьогодні, 04:40
Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО
Сьогодні, 03:02
Лучани зібрались на «Романтичну екскурсію» містом. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
Сьогодні, 01:39
Схожі новини
Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині
23 грудень, 2018, 07:15
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
02 серпень, 2018, 20:34
На Волині на центр громади претендує одразу три села На Волині на центр громади претендує одразу три села
23 квітень, 2018, 06:07
Школа з фотолабораторією та культурний центр: як живе волинська громада Школа з фотолабораторією та культурний центр: як живе волинська громада
25 березень, 2018, 06:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Люди «живуть» в автомобілях: на волинських пунктах пропуску – черги з бажаючих розмитнити «євробляхи»
Сьогодні, 05:18
 0
Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області
Сьогодні, 04:40
 0
Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО
Сьогодні, 03:02
 0
Лучани зібрались на «Романтичну екскурсію» містом. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
 0
Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
Сьогодні, 01:39
 0
Медіа
відео
1/8