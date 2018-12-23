Кабмін затвердив зміни до перспективного плану Волинської області

Уряд затвердив зміни до перспективного плану формування територій громад Волинської області.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.Зміни уточнюють склад Шклинської, Павлівської, Пнівненської, Ківерцівської, Олицької, Тростянецької, Цуманської, Дубівської, Колодяжненської, Липинської, Підгайцівської, Торчинської, Любешівської, Любомильської, Прилісненської, Ратнівської, Дубечненської, Сереховичівської, Смідинської, Старовижівської, Луківської, Шацької, Ковельської, Луцької та Нововолинської громад.Перспективний план формування територій громад Волинської області доповнено Гіркополонківською, Гуто-Боровенською громадами, в яких вже пройшли перші вибори 23 грудня 2018 року, та додано Великоглушанську громаду. Було вилучено Дернівську, Кримненську, Полицівську та Світязьку громади.Внесення відповідних змін до перспективного плану дозволить громадам, які об’єднаються відповідно до перспективного плану та які будуть визнанні спроможними, перейти на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом.