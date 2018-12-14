У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО





Про це повідомляє “Интерфакс”, – пише



За попередньою інформацією, врятовано 12 чоловік. Під завалами знайшли тіло одного загиблого. За даними МВС РФ це чоловік.



“Врятовано 12 осіб, про жертв та постраждалих інформація уточнюється”, – сказав співрозмовник агентства. За його словами, вибух стався ввечері в четвер у триповерховому будинку на Кандагарській вулиці.



У прес-службі регіонального главку МНС РФ підтвердили повідомлення про вибух побутового газу.



“14 лютого о 21:10 (за місцевим часом) надійшла інформація про вибух побутового газу в триповерховому житловому, за адресою: вул. Кандагарська, 3”, – сказали в прес-службі.



Зазначається, що вибух газу спровокував руйнування на другому та третьому поверсі будівлі. Там також зазначили, що серед 12 врятованих мешканців двоє дітей. Загиблих і постраждалих попередньо немає.



Під завалами будинку можуть залишатися живі люди. Про це повідомляє телеграм-канал



“Рятувальники повідомили, що, судячи з поведінки собак, під уламками є ще люди, пошуки тривають. До сих пір не знайдений власник будинку”, – сказано в повідомленні.



Також зазначається, що з-під завалів на місці обвалення будинку дістали живого пса на прізвисько Арчі.





Нагадаємо, вранці 31 грудня в житловому 10-поверховому будинку в російському Магнітогорську стався вибух, імовірно газу, в результаті чого секція будинку обвалилася. Загинули 39 чоловік.



14 січня в російському місті Шахти стався вибух в багатоповерховому житловому будинку. Загинули 5 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У російському Красноярську в житловому будинку 14-го лютого стався вибух газу, в результаті чого обвалилися перекриття в трьох квартирах.Про це повідомляє “Интерфакс”, – пише Апостроф За попередньою інформацією, врятовано 12 чоловік. Під завалами знайшли тіло одного загиблого. За даними МВС РФ це чоловік.“Врятовано 12 осіб, про жертв та постраждалих інформація уточнюється”, – сказав співрозмовник агентства. За його словами, вибух стався ввечері в четвер у триповерховому будинку на Кандагарській вулиці.У прес-службі регіонального главку МНС РФ підтвердили повідомлення про вибух побутового газу.“14 лютого о 21:10 (за місцевим часом) надійшла інформація про вибух побутового газу в триповерховому житловому, за адресою: вул. Кандагарська, 3”, – сказали в прес-службі.Зазначається, що вибух газу спровокував руйнування на другому та третьому поверсі будівлі. Там також зазначили, що серед 12 врятованих мешканців двоє дітей. Загиблих і постраждалих попередньо немає.Під завалами будинку можуть залишатися живі люди. Про це повідомляє телеграм-канал 360tv , посилаючись на дані рятувальників.“Рятувальники повідомили, що, судячи з поведінки собак, під уламками є ще люди, пошуки тривають. До сих пір не знайдений власник будинку”, – сказано в повідомленні.Також зазначається, що з-під завалів на місці обвалення будинку дістали живого пса на прізвисько Арчі.Нагадаємо, вранці 31 грудня в житловому 10-поверховому будинку в російському Магнітогорську стався вибух, імовірно газу, в результаті чого секція будинку обвалилася. Загинули 39 чоловік.14 січня в російському місті Шахти стався вибух в багатоповерховому житловому будинку. Загинули 5 людей.

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