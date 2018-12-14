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У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО
У російському Красноярську в житловому будинку 14-го лютого стався вибух газу, в результаті чого обвалилися перекриття в трьох квартирах.

Про це повідомляє “Интерфакс”, – пише Апостроф.

За попередньою інформацією, врятовано 12 чоловік. Під завалами знайшли тіло одного загиблого. За даними МВС РФ це чоловік.

“Врятовано 12 осіб, про жертв та постраждалих інформація уточнюється”, – сказав співрозмовник агентства. За його словами, вибух стався ввечері в четвер у триповерховому будинку на Кандагарській вулиці.

У прес-службі регіонального главку МНС РФ підтвердили повідомлення про вибух побутового газу.

“14 лютого о 21:10 (за місцевим часом) надійшла інформація про вибух побутового газу в триповерховому житловому, за адресою: вул. Кандагарська, 3”, – сказали в прес-службі.

Зазначається, що вибух газу спровокував руйнування на другому та третьому поверсі будівлі. Там також зазначили, що серед 12 врятованих мешканців двоє дітей. Загиблих і постраждалих попередньо немає.
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

Під завалами будинку можуть залишатися живі люди. Про це повідомляє телеграм-канал 360tv, посилаючись на дані рятувальників.
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

“Рятувальники повідомили, що, судячи з поведінки собак, під уламками є ще люди, пошуки тривають. До сих пір не знайдений власник будинку”, – сказано в повідомленні.
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

Також зазначається, що з-під завалів на місці обвалення будинку дістали живого пса на прізвисько Арчі.
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО

Нагадаємо, вранці 31 грудня в житловому 10-поверховому будинку в російському Магнітогорську стався вибух, імовірно газу, в результаті чого секція будинку обвалилася. Загинули 39 чоловік.

14 січня в російському місті Шахти стався вибух в багатоповерховому житловому будинку. Загинули 5 людей.

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Теги: Росія, газ, вибух, багатоповерхівка
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