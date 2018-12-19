Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
15-го лютого православні і греко-католики святкують Стрітення. У народі вірять, що цього дня зима стрічається з весною.
Проте доцент кафедри документознавства і музейної справи Алла Дмитренко, каже, що так казати – не зовсім точно. Повідомляє 12 канал.
"В народі кажуть, що це зима зустрічається з весною, але правильно казати, що зима зустрічається з літом. У наших предків було всього лише 2 пори року – зима і літо", – каже науковець.
Символом свята є стрітенська свічка. Напередодні, або у день свята її освячують у храмі. Вважається, що вона захищає оселю від грому і блискавки. Звідси і її друга назва – громовиця.
Проте свічку використовують і як оберіг від різних напастей.
"Саме цю свічку – стрітенську палили при тяжких пологах, вірячи в те, що вона збереже і породіллю, і її дитину", – каже Анна Дмитренко.
Наші предки вірили в те, якою буде погода на Стрітення, такою буде і вся весна. Якщо на Стрітення дутиме сильний вітер – це до поганого врожаю, а якщо 15 тиха і ясна погода – бджоли зберуть багато меду.
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Проте доцент кафедри документознавства і музейної справи Алла Дмитренко, каже, що так казати – не зовсім точно. Повідомляє 12 канал.
"В народі кажуть, що це зима зустрічається з весною, але правильно казати, що зима зустрічається з літом. У наших предків було всього лише 2 пори року – зима і літо", – каже науковець.
Символом свята є стрітенська свічка. Напередодні, або у день свята її освячують у храмі. Вважається, що вона захищає оселю від грому і блискавки. Звідси і її друга назва – громовиця.
Проте свічку використовують і як оберіг від різних напастей.
"Саме цю свічку – стрітенську палили при тяжких пологах, вірячи в те, що вона збереже і породіллю, і її дитину", – каже Анна Дмитренко.
Наші предки вірили в те, якою буде погода на Стрітення, такою буде і вся весна. Якщо на Стрітення дутиме сильний вітер – це до поганого врожаю, а якщо 15 тиха і ясна погода – бджоли зберуть багато меду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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