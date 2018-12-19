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Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО

Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО
15-го лютого православні і греко-католики святкують Стрітення. У народі вірять, що цього дня зима стрічається з весною.

Проте доцент кафедри документознавства і музейної справи Алла Дмитренко, каже, що так казати – не зовсім точно. Повідомляє 12 канал.

"В народі кажуть, що це зима зустрічається з весною, але правильно казати, що зима зустрічається з літом. У наших предків було всього лише 2 пори року – зима і літо", – каже науковець.

Символом свята є стрітенська свічка. Напередодні, або у день свята її освячують у храмі. Вважається, що вона захищає оселю від грому і блискавки. Звідси і її друга назва – громовиця.

Проте свічку використовують і як оберіг від різних напастей.

"Саме цю свічку – стрітенську палили при тяжких пологах, вірячи в те, що вона збереже і породіллю, і її дитину", – каже Анна Дмитренко.

Наші предки вірили в те, якою буде погода на Стрітення, такою буде і вся весна. Якщо на Стрітення дутиме сильний вітер – це до поганого врожаю, а якщо 15 тиха і ясна погода – бджоли зберуть багато меду.

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Теги: стрітення, свічка, традиції, свято
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