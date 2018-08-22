Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем





Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє



82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.



Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.



Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області 82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем.Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24 82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.

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