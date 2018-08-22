Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем
Сьогодні, 08:34
У Дніпропетровській області 82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем.
Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24.
82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.
Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.
Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.
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Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24.
82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.
Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.
Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.
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