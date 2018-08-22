вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем

Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем
У Дніпропетровській області 82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем.

Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24.

82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.

Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.

Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсіонерка, вогонь, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем
Сьогодні, 08:34
Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Поїзд «Ковель-Москва» – в топі найприбутковіших в Україні
Сьогодні, 07:27
Волинянка вийшла заміж за коханого на візку. ФОТО
Сьогодні, 06:51
Люди «живуть» в автомобілях: на волинських пунктах пропуску – черги з охочих розмитнити «євробляхи»
Сьогодні, 05:18
Схожі новини
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
22 серпень, 2018, 09:58
Відійшов на 15 хвилин: у волинянина згорів автомобіль. ВІДЕО Відійшов на 15 хвилин: у волинянина згорів автомобіль. ВІДЕО
22 червень, 2018, 13:55
Чоловік, який вчинив самопідпал у Луцьку, вже погрожував себе спалити Чоловік, який вчинив самопідпал у Луцьку, вже погрожував себе спалити
14 травень, 2018, 03:08
На Київщині чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею На Київщині чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею
13 лютий, 05:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсіонерка намагалася спалити себе живцем
Сьогодні, 08:34
 0
Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
 0
Поїзд «Ковель-Москва» – в топі найприбутковіших в Україні
Сьогодні, 07:27
 0
Волинянка вийшла заміж за коханого на візку. ФОТО
Сьогодні, 06:51
 0
Люди «живуть» в автомобілях: на волинських пунктах пропуску – черги з охочих розмитнити «євробляхи»
Сьогодні, 05:18
 0
Медіа
відео
1/8