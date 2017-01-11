Убивство Гандзюк: суд заарештував Мангера
Сьогодні, 09:28
Шевченківський суд міста Києва ухвалив рішення, відповідно до якого голову Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів та з правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Одразу після оголошення рішення суду адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що у його підзахисного немає таких коштів, - передає УНН.
“Ми будемо залучати боргові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатись до тих, хто обіцяв допомогу”, — повідомив адвокат очільника херсонської ОДА. Адвокати також повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду.
18 лютого о 16:00 — буде оголошено повний текст ухвали суду. Владислава Мангера арештували в залі суду та відправили у СІЗО.
Нагадуємо, у СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до вбивства Гандзюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одразу після оголошення рішення суду адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що у його підзахисного немає таких коштів, - передає УНН.
“Ми будемо залучати боргові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатись до тих, хто обіцяв допомогу”, — повідомив адвокат очільника херсонської ОДА. Адвокати також повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду.
18 лютого о 16:00 — буде оголошено повний текст ухвали суду. Владислава Мангера арештували в залі суду та відправили у СІЗО.
Нагадуємо, у СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до вбивства Гандзюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 10:00
Лучанин купляв заборонені таблетки у рівненської наркоманки
Сьогодні, 09:42
Убивство Гандзюк: суд заарештував Мангера
Сьогодні, 09:28
На Волині 6-річний хлопчик помер після падіння з крісла
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:18