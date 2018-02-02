Лучанин купляв заборонені таблетки у рівненської наркоманки

У Рівному поліцейські викрили 37-річну жінку, яка займалась збутом наркотиків.Так, 12 грудня минулого року за місцем проживання рівнянка на вулиці Дубенська збула 42-річному жителю Луцька за 300 гривень пігулки наркотичного засобу «бупренорфін», – ГУНП у Рівненській області .У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України поліцейські відповідно до ухвали суду провели обшук у помешканні жінки.У її квартирі виявили 85 таблеток аналогічного наркотичного засобу «бупренорфін», 2 таблетки екстазі «Gold» та 10 пігулок сильнодіючого нарковмісного лікарського засобу «Соннат», які вона зберігала з метою збуту. Вилучене направлено на експертизу, за результатами якої прийматиметься рішення про повідомлення їй про підозру за фактом повторного збуту наркотичних речовин за частиною 2 статті 307 КК України , а також щодо відкриття іще одного кримінального провадження за фактом зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів за статтею 321 КК України.Крім того, встановлено, що 37-річна рівнянка перебуває на обліку як споживач наркотиків та отримує медичні препарати у рамках замісної терапії. Утім, аби отримати більше нарковмісних ліків з метою подальшого збуту, жінка стала на облік до ще одного лікаря у Києві, де отримала та придбала за рецептом майже тисячу пігулок.За цим фактом триває досудове розслідування за частиною 1 статті 308 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).Жительці обласного центру повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту з обмеженням часу з 22 до 6 години.