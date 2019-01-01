У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок





Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.



Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло 14 лютого о 22:48 до служби порятунку «101».



Пожежу о 23:17 загасили працівники 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тарасове Луцького району учора, 14 лютого, виникло загорання в цокольному приміщенні гаража двохповерхового цегляного житлового будинку.Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло 14 лютого о 22:48 до служби порятунку «101».Пожежу о 23:17 загасили працівники 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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