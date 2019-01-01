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У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок

У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок
У селі Тарасове Луцького району учора, 14 лютого, виникло загорання в цокольному приміщенні гаража двохповерхового цегляного житлового будинку.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло 14 лютого о 22:48 до служби порятунку «101».

Пожежу о 23:17 загасили працівники 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Тарасове, Луцьк
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