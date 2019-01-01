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Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони

Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
В Україні 15 лютого православні відзначають одне з найважливіших християнських свят – Стрітення Господнє, присвячене принесенню немовляти Ісуса в Єрусалимський храм.

У це свято, як і в будь-яке церковне, існує низка заборон, пише УНІАН.

Чого не можна робити на Стрітення Господнє

У Стрітення православним не можна пропускати церковну службу, а після неї – йти з храму без свічок. У це свято не можна лаятися, сваритися - вважається, що негативна енергетика може повернутися сторицею.

Під забороною на Стрітення - прибирання в будинку, як і в будь-яке християнське свято. Крім того, вважається, що можна накликати біду на дім, якщо у цей день вишивати і прати одяг.

Під забороною в день Стрітення Господнього - подорожі. Існує таке прислів'я: "На Стрітення вирушиш у дорогу – скоро додому не повернешся".

Також у це християнське свято не заведено купатися у ванній, але можна прийняти душ.

І останнє - у цей день не можна проводити жодних магічні ритуалів, а також вживати спиртне.


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Теги: свято, прикмети, Стрітення
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Коментарі 1
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