У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто

У Луцьку затримали водія Merсedes-Benz 200, у якого виявили ознаки підробки документів на автомобіль.Сьогодні, 15 лютого, близько 05:30 години, екіпаж патрульних поліцейських у місті зупинив за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волині.Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. В подальшому встановлено неспівпадання номеру кузова автомобіля з номером, який вказаний в документі.На водія винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб, який доставили до відділку поліції.