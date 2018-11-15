вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто

У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
У Луцьку затримали водія Merсedes-Benz 200, у якого виявили ознаки підробки документів на автомобіль.

Сьогодні, 15 лютого, близько 05:30 години, екіпаж патрульних поліцейських у місті зупинив за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волині.

Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. В подальшому встановлено неспівпадання номеру кузова автомобіля з номером, який вказаний в документі.

На водія винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб, який доставили до відділку поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, затримання, підробка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:23
Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
Сьогодні, 10:10
У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 10:00
Лучанин купляв заборонені таблетки у рівненської наркоманки
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
06 лютий, 17:57
На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом
15 листопад, 2018, 13:09
У волинянина купили автівку за фальшиві долари У волинянина купили автівку за фальшиві долари
09 листопад, 2018, 12:58
На Волині судили чоловіка, який підробляв документи на авто На Волині судили чоловіка, який підробляв документи на авто
29 жовтень, 2018, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:23
 0
Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8