У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
У Луцьку затримали водія Merсedes-Benz 200, у якого виявили ознаки підробки документів на автомобіль.
Сьогодні, 15 лютого, близько 05:30 години, екіпаж патрульних поліцейських у місті зупинив за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волині.
Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. В подальшому встановлено неспівпадання номеру кузова автомобіля з номером, який вказаний в документі.
На водія винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб, який доставили до відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 15 лютого, близько 05:30 години, екіпаж патрульних поліцейських у місті зупинив за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волині.
Під час перевірки документів було помічено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. В подальшому встановлено неспівпадання номеру кузова автомобіля з номером, який вказаний в документі.
На водія винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб, який доставили до відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:23
У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
У селі під Луцьком горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 10:00
Лучанин купляв заборонені таблетки у рівненської наркоманки
Сьогодні, 09:42