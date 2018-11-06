вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині Volkswagen збив пенсіонерку

На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
У Ковелі на вулиці 1-го грудня під колеса «Volkswagen Т4» потрапила пенсіонерка.

Аварія сталася у четвер, 14 лютого, повідомляє прес-служба поліції Волині.

За кермом автомобіля перебував 28-річний житель Ковеля. Рухаючись заднім ходом водій допустив наїзд на пішохода, 76-річну місцеву жительку.

Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології місцевої лікарні.

За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Сьогодні, 10:24
На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:23
Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
Сьогодні, 10:10
У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину
06 листопад, 2018, 10:42
На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
19 жовтень, 2018, 12:37
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 2018, 11:08
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 2018, 00:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
На Волині Volkswagen збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:23
 0
Чому сьогодні не можна купатися у ванній і подорожувати: прикмети та забобони
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку поліцейські вилучили у водія Merсedes через підробку документів на авто
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8