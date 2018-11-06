На Волині Volkswagen збив пенсіонерку





Аварія сталася у четвер, 14 лютого, повідомляє прес-служба поліції Волині.



За кермом автомобіля перебував 28-річний житель Ковеля. Рухаючись заднім ходом водій допустив наїзд на пішохода, 76-річну місцеву жительку.



Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології місцевої лікарні.



За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці 1-го грудня під колеса «Volkswagen Т4» потрапила пенсіонерка.Аварія сталася у четвер, 14 лютого, повідомляє прес-служба поліції Волині.За кермом автомобіля перебував 28-річний житель Ковеля. Рухаючись заднім ходом водій допустив наїзд на пішохода, 76-річну місцеву жительку.Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології місцевої лікарні.За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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