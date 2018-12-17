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Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО

Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
У Луцькому зоопарку поділилися світлинами тварин, які уже мріють про лагідні сонячні промінчики.

Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

"Привіт, любі друзі! І зі Стрітенням Господнім вас! Хоча цьогоріч була гарна зима, але і ви, і ми, і наші підопічні - в очікуванні ранку природи. Тож на світлинах Олега Міткевича дуже добре видно цей настрій тварин, які мріють про лагідні сонячні промінчики. А оскільки температурний режим нині дозволяє прогулянки, то плануйте вихідні правильно і проводьте зиму у нас - в місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Тут на вас чекають завжди!" - йдеться у повідомленні.

Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО
Звірята луцького зоопарку – в очікуванні весни. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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