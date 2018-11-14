У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:29
У Ковелі патрульні врятували 34-річного чоловіка, який ледь не замерз на вулиці.
Так, сьогодні, 15 лютого, близько опівночі, екіпаж патрульних у Ковелі отримав повідомлення, що по вулиці Заводській лежить невідома особа, - інформує патрульна поліція Волині.
За вказаною адресою інспектори виявили невідомого чоловіка з явними ознаками тяжкого алкогольного сп'яніння, який лежав на землі біля під’їзду.
«Його стан був безпорадний, ми надали чоловіку домедичну допомогу та викликали на місце події швидку, яка забрала особу до лікарні», - повідомив патрульний поліцейський Юрій.
Інспектори вирішили повідомити матір цього чоловіка, що син у лікарні, пізніше проявили поліцейське піклування і доставили його додому. На прохання пенсіонерки повернулись на місце події та знайшли загублений телефон сина, який лежав на землі.
Жінка висловила вдячність правоохоронцям.
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Так, сьогодні, 15 лютого, близько опівночі, екіпаж патрульних у Ковелі отримав повідомлення, що по вулиці Заводській лежить невідома особа, - інформує патрульна поліція Волині.
За вказаною адресою інспектори виявили невідомого чоловіка з явними ознаками тяжкого алкогольного сп'яніння, який лежав на землі біля під’їзду.
«Його стан був безпорадний, ми надали чоловіку домедичну допомогу та викликали на місце події швидку, яка забрала особу до лікарні», - повідомив патрульний поліцейський Юрій.
Інспектори вирішили повідомити матір цього чоловіка, що син у лікарні, пізніше проявили поліцейське піклування і доставили його додому. На прохання пенсіонерки повернулись на місце події та знайшли загублений телефон сина, який лежав на землі.
Жінка висловила вдячність правоохоронцям.
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