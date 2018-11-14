У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО

У Ковелі патрульні врятували 34-річного чоловіка, який ледь не замерз на вулиці.Так, сьогодні, 15 лютого, близько опівночі, екіпаж патрульних у Ковелі отримав повідомлення, що по вулиці Заводській лежить невідома особа, - інформує патрульна поліція Волині.За вказаною адресою інспектори виявили невідомого чоловіка з явними ознаками тяжкого алкогольного сп'яніння, який лежав на землі біля під’їзду.«Його стан був безпорадний, ми надали чоловіку домедичну допомогу та викликали на місце події швидку, яка забрала особу до лікарні», - повідомив патрульний поліцейський Юрій.Інспектори вирішили повідомити матір цього чоловіка, що син у лікарні, пізніше проявили поліцейське піклування і доставили його додому. На прохання пенсіонерки повернулись на місце події та знайшли загублений телефон сина, який лежав на землі.Жінка висловила вдячність правоохоронцям.