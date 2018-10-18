Віденські вафлі і млинці: у шкільних їдальнях на Волині влаштують гастрономічний експеримент





За харчування школярів відповідає КП «Нововолинський комбінат шкільного харчування», яке останні 3 роки очолює Світлана Іванова, - пише



З її приходом у роботі підприємства відбулося чимало змін. Зокрема, оновилось не лише меню шкільних обідів і буфетів, а й колектив. Адже наразі серед працівників шкільних їдалень – чимало молоді, у якої сучасніше бачення видів учнівського харчування і неабияке бажання змін.



Перш за все, за ініціативи Світлани Іванової у шкільних їдальнях замінили посуд.



«Ми замінили весь посуд у шкільних їдальнях на якісний, фірми Люмінар. Цим дуже задоволені і діти, і їх батьки», – зауважила Світлана Іванова.



Зараз основний курс комбінату – заміна старого обладнання на нове, сучасніше. За 3 роки на заміну техніки у шкільних харчоблоках витратили близько мільйона гривень. Левова частина цих коштів – з міського бюджету. Решта – власні кошти підприємства, зароблені торгівлею власною продукцією у шкільних буфетах.



«Нам вдалося поміняти багато старого обладнання на нове. Це і духові шафи, і бойлери, і холодильники, і електричні плити, і сучасні м’ясорубки», – розповіла Світлана Іванова.



Аби школярі могли поласувати якісною випічкою і хлібом, у шкільних їдальнях встановлюють тістомісильні машини. Наразі вони вже є у ЗОШ №2, 4 і 6.



«Ми самі печемо хліб. Це дозволить зменшити ціну на порцію обіду», – зауважила Світлана Іванова.



За її словами, сучасне обладнання покращує не лише якість їжі, а й значно полегшує роботу працівників. Тому над цим комбінат шкільного харчування працюватиме і надалі.



Вже незабаром запрацює повністю оновлений харчоблок у гімназії. Сьогодні там триває реконструкція приміщення, після чого буде встановлено сучасне обладнання, зокрема, і тістомісильне.



А ще на базі цього навчального закладу працюватиме буфет з розширеним асортиментом продукції власного виробництва.



«Зараз діти хочуть чогось новенького. І, щоб вони не бігали у магазини, які розташовані поруч, їх треба чимось зацікавлювати. Тому ми стараємось розширювати асортимент продукції у наших буфетах. Зокрема, у гімназії хочемо запровадити своєрідний експеримент. Ми там встановимо спеціальне обладнання, яке дозволить нам випікати млинці і віденські вафлі, а також готувати желе», – розповіла Світлана Іванова.



Також у планах комбінату шкільного харчування і чимало новацій у меню шкільного обіду: зробити його сучаснішим, проте здоровим і корисним. Адже кухарі підприємства дбають аби обіди школярів були не лише бюджетними і смачними, а й радували їх розмаїттям і привабливим зовнішнім виглядом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинськ чи не єдине місто на Волині, у якому міська рада фінансує харчування дітей 1-4 класів, а також дітей пільгових категорій.За харчування школярів відповідає КП «Нововолинський комбінат шкільного харчування», яке останні 3 роки очолює, - пише Нововолинськ.com.ua З її приходом у роботі підприємства відбулося чимало змін. Зокрема, оновилось не лише меню шкільних обідів і буфетів, а й колектив. Адже наразі серед працівників шкільних їдалень – чимало молоді, у якої сучасніше бачення видів учнівського харчування і неабияке бажання змін.Перш за все, за ініціативи Світлани Іванової у шкільних їдальнях замінили посуд.«Ми замінили весь посуд у шкільних їдальнях на якісний, фірми Люмінар. Цим дуже задоволені і діти, і їх батьки», – зауважила Світлана Іванова.Зараз основний курс комбінату – заміна старого обладнання на нове, сучасніше. За 3 роки на заміну техніки у шкільних харчоблоках витратили близько мільйона гривень. Левова частина цих коштів – з міського бюджету. Решта – власні кошти підприємства, зароблені торгівлею власною продукцією у шкільних буфетах.«Нам вдалося поміняти багато старого обладнання на нове. Це і духові шафи, і бойлери, і холодильники, і електричні плити, і сучасні м’ясорубки», – розповіла Світлана Іванова.Аби школярі могли поласувати якісною випічкою і хлібом, у шкільних їдальнях встановлюють тістомісильні машини. Наразі вони вже є у ЗОШ №2, 4 і 6.«Ми самі печемо хліб. Це дозволить зменшити ціну на порцію обіду», – зауважила Світлана Іванова.За її словами, сучасне обладнання покращує не лише якість їжі, а й значно полегшує роботу працівників. Тому над цим комбінат шкільного харчування працюватиме і надалі.Вже незабаром запрацює повністю оновлений харчоблок у гімназії. Сьогодні там триває реконструкція приміщення, після чого буде встановлено сучасне обладнання, зокрема, і тістомісильне.А ще на базі цього навчального закладу працюватиме буфет з розширеним асортиментом продукції власного виробництва.«Зараз діти хочуть чогось новенького. І, щоб вони не бігали у магазини, які розташовані поруч, їх треба чимось зацікавлювати. Тому ми стараємось розширювати асортимент продукції у наших буфетах. Зокрема, у гімназії хочемо запровадити своєрідний експеримент. Ми там встановимо спеціальне обладнання, яке дозволить нам випікати млинці і віденські вафлі, а також готувати желе», – розповіла Світлана Іванова.Також у планах комбінату шкільного харчування і чимало новацій у меню шкільного обіду: зробити його сучаснішим, проте здоровим і корисним. Адже кухарі підприємства дбають аби обіди школярів були не лише бюджетними і смачними, а й радували їх розмаїттям і привабливим зовнішнім виглядом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію