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У місті на Волині 14 лютого народилося четверо купідончиків

У місті на Волині 14 лютого народилося четверо купідончиків
У День закоханих в Ковельському пологовому будинку на світ з'явилося четверо малюків.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

"14 лютого, в Ковельському пологовому будинку, народилось 4-ро маленьких Купідончиків. Які неодмінно даруватимуть любов оточуючим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День закоханих у Луцьку 27 пар поєднало свої серця.

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Теги: діти, народження, пологи, свято
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