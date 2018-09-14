У місті на Волині 14 лютого народилося четверо купідончиків
Сьогодні, 10:47
У День закоханих в Ковельському пологовому будинку на світ з'явилося четверо малюків.
Про це повідомили у Ковельському МТМО.
"14 лютого, в Ковельському пологовому будинку, народилось 4-ро маленьких Купідончиків. Які неодмінно даруватимуть любов оточуючим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у День закоханих у Луцьку 27 пар поєднало свої серця.
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Про це повідомили у Ковельському МТМО.
"14 лютого, в Ковельському пологовому будинку, народилось 4-ро маленьких Купідончиків. Які неодмінно даруватимуть любов оточуючим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у День закоханих у Луцьку 27 пар поєднало свої серця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сердечково-квітковий бум на День Валентина у центрі Луцька. ФОТО
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