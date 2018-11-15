Весна наближається: на вихідних українців чекає сонячна погода
Сьогодні, 10:55
Цими вихідними в Україну прийде потепління. Майже скрізь буде сухо і навіть сонячно.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
16 лютого в більшості областей переважатиме суха погода, лише на Харківщині та Сумщину буде хмарно та невеликі опади.
Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі "плюси".
На Заході – 4+9 градусів.
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Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
16 лютого в більшості областей переважатиме суха погода, лише на Харківщині та Сумщину буде хмарно та невеликі опади.
Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі "плюси".
На Заході – 4+9 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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