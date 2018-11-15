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Весна наближається: на вихідних українців чекає сонячна погода

Весна наближається: на вихідних українців чекає сонячна погода
Цими вихідними в Україну прийде потепління. Майже скрізь буде сухо і навіть сонячно.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.

16 лютого в більшості областей переважатиме суха погода, лише на Харківщині та Сумщину буде хмарно та невеликі опади.

Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі "плюси".

На Заході – 4+9 градусів.


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Теги: погода, синоптик, сонце, потепління
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