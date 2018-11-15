Весна наближається: на вихідних українців чекає сонячна погода

Цими вихідними в Україну прийде потепління. Майже скрізь буде сухо і навіть сонячно.Про це пише синоптикна своїй сторінці у facebook.16 лютого в більшості областей переважатиме суха погода, лише на Харківщині та Сумщину буде хмарно та невеликі опади.Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі "плюси".На Заході – 4+9 градусів.