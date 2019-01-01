Стрітення Господнє: десятки лучан освятили чудодійні свічки. ФОТО
Сьогодні, 11:30
15 лютого християни святкують Стрітення Господнє – одне з 12 головних церковних свят.
Серед особливостей свята – освячення води та свічок після божественної літургії. Люди вірять, якщо молитися із запаленою стрітенською свічкою, від її світла втікають злі духи. Тому нею освячують помешкання, вона має силу оберігати від лиха, особливо громовиці. Відтак, свічку, освячену на Стрітення, часто називають «громовиця».
Стрітенську свічку прийнято запалювати вдома під час молитви та святкової трапези, обкурювати нею хворих, тримати під час таїнства вінчання, під час народження дитини тощо.
Стрітенська вода ж, за повір’ями, знімає порчу, лікує рани і хвороби, оберігає в дорозі та в бою.
Від ранку, 15 лютого, десятки волинян йдуть у Свято-Троїцький кафедральний собор Луцька, аби освятити свічки та воду і принести частинку благодаті у свої домівки.
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Серед особливостей свята – освячення води та свічок після божественної літургії. Люди вірять, якщо молитися із запаленою стрітенською свічкою, від її світла втікають злі духи. Тому нею освячують помешкання, вона має силу оберігати від лиха, особливо громовиці. Відтак, свічку, освячену на Стрітення, часто називають «громовиця».
Стрітенську свічку прийнято запалювати вдома під час молитви та святкової трапези, обкурювати нею хворих, тримати під час таїнства вінчання, під час народження дитини тощо.
Стрітенська вода ж, за повір’ями, знімає порчу, лікує рани і хвороби, оберігає в дорозі та в бою.
Від ранку, 15 лютого, десятки волинян йдуть у Свято-Троїцький кафедральний собор Луцька, аби освятити свічки та воду і принести частинку благодаті у свої домівки.
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