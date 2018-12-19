Волинянам розповіли, як найняти муніципальну няню

Із 1 січня цього року запрацювала соціальна програма «Муніципальна няня», ініційована урядом.Як на реалізацію цієї ініціативи в області може вплинути Волинський обласний центр зайнятості, – інформує відділ організації сприяння працевлаштуванню Волинського ОЦЗ.Програма «Муніципальна няня» передбачає відшкодування фінансування послуг із догляду за дитиною до трьох років. У цьогорічному державному бюджеті передбачили 500 мільйонів гривень для 25-ти тисяч сімей. Для того, щоб родина отримала допомогу від держави, няня має бути працевлаштована офіційно.«Ця ініціатива уряду сприятиме детінізації зайнятості людей, які працюють неофіційно, допомагаючи сім’ям виховувати дітей. Мені дуже приємно, що уряд вийшов із такою ініціативою. Це однозначно плюс.По-перше, буде можливість людям, які виховують дітей, офіційно працевлаштуватися, мати загальний трудовий стаж. По-друге, у батьків буде можливість отримувати відшкодування – невелику допомогу від держави для того, щоб офіційно найняти людину, частково компенсувати її роботу і водночас самим працювати та заробляти кошти», – коментує новацію директор Волинського обласного центру зайнятостіГоловна мета проекту – зміцнити молоді сім’ї, в яких народжуються діти; підтримати жінок працездатного віку; певним чином застрахувати родини від недобросовісних нянь. За словами начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню ВОЦЗ, родина отримуватиме компенсацію за послуги муніципальної няні незалежно від того, працює один із батьків чи перебуває у декретній відпустці. А для безробітних, які виявлять бажання відкрити власну справу та надавати послуги по догляду за дітьми, Служба виплатить одноразову допомогу по безробіттю для підтримки цієї ініціативи.«Для того, щоб отримати від держави допомогу, має бути виконана обов’язкова вимога – офіційне працевлаштування няні. Безповоротна допомога від уряду залежить від прожиткового мінімуму для дітей. Із січня 2019-го сім’я може отримувати щомісяця 1 тисячу 626 гривень відшкодування послуги помічниці. При цьому, ніхто не скасує щомісячні обов’язкові виплати на дитину, які жінка законно отримуватиме впродовж трьох років декретної відпустки. Цю компенсацію виплачуватиме управління соціального захисту населення», – каже Валерій Вавренчук.Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дитиною, має оформити ФОП (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 89.91 / юридична особа-підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10) та відкрити рахунок у банку, на який їй надходитиме заробітна плата.Серед необхідних документів – договір про працевлаштування няні, свідоцтво про народження дитини, копія сторінок паспорта мами, ідентифікаційні коди роботодавця (батьків) та няні, трудова книжка няні, документи, які підтверджують оплату послуги няні (виписка з банківського рахунка, розрахункова квитанція тощо).Щодо центру зайнятості, то в 2018-му в базі даних Волинської обласної служби зайнятості налічувалося дві вакансії нянь, 167 вакансій помічника вихователя, 84 – вихователя дошкільного закладу.Станом на 1 лютого 2019-го року на обліку перебували 24 помічники вихователя, 23 вихователі ДНЗ. Налічувалося дев’ять вакансій за професією помічники вихователя та п’ять вакансій вихователя ДНЗ.«Укладаючи договір із муніципальною нянею, батьки самі стають роботодавцями. Потрібно зважати на готовність цієї людини працювати, її вміння йти на контакт із дітьми, уважність тощо. Важливо впевнитися в людині, якій довіряєш свою дитину, аби бути спокійними за життя і здоров’я малюка.На цей час у базі даних Волинського обласного центру зайнятості відсутня вакансія няні. Однак, я впевнений, що буде попит на таких фахівців. Батьки почнуть звертатися до нас для того, щоб ми допомогли їм офіційно знайти людину. Тоді, підбираючи людей, які перебувають у нас на обліку, ми матимемо можливість запропонувати їм офіційно працювати нянею. Я очікую, що такі прецеденти ми будемо мати, адже це, знову ж таки, можливість працювати офіційно», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.