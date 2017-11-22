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Волинянин викрав з кладовища металеву огорожу

Волинянин викрав з кладовища металеву огорожу
У Горохові затримали чоловіка, який викрав з кладовища металеву огорожу.

До поліції із заявою звернувся 44-річний житель Горохівського району. Чоловік повідомив, що з території недіючого кладовища у райцентрі викрали частину металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний житель Горохова. Викрадену огорожу зловмисник здав на брухт, поліцейські її вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: крадіжка, кладовище
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