Волинянин викрав з кладовища металеву огорожу
Сьогодні, 11:20
У Горохові затримали чоловіка, який викрав з кладовища металеву огорожу.
До поліції із заявою звернувся 44-річний житель Горохівського району. Чоловік повідомив, що з території недіючого кладовища у райцентрі викрали частину металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний житель Горохова. Викрадену огорожу зловмисник здав на брухт, поліцейські її вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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До поліції із заявою звернувся 44-річний житель Горохівського району. Чоловік повідомив, що з території недіючого кладовища у райцентрі викрали частину металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний житель Горохова. Викрадену огорожу зловмисник здав на брухт, поліцейські її вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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