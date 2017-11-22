Волинянин викрав з кладовища металеву огорожу





До поліції із заявою звернувся 44-річний житель Горохівського району. Чоловік повідомив, що з території недіючого кладовища у райцентрі викрали частину металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний житель Горохова. Викрадену огорожу зловмисник здав на брухт, поліцейські її вилучили.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові затримали чоловіка, який викрав з кладовища металеву огорожу.До поліції із заявою звернувся 44-річний житель Горохівського району. Чоловік повідомив, що з території недіючого кладовища у райцентрі викрали частину металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний житель Горохова. Викрадену огорожу зловмисник здав на брухт, поліцейські її вилучили.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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