Волинянин, який давав хабар поліцейським, отримав чималий штраф





Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 8-го лютого, - пише



Так, 12-го листопада 2018 року, близько 12:00, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік керував автомобілем Opel Astra. Водія зупинив працівник Нововолинського відділення поліції.



Були порушені правила дорожнього руху, відповідальність за які передбачена ч.5 ст.121 (порушення правил користування ременями безпеки), ч.2 ст.122 ( порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу) та ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Водій звернувся до інспектора сектору реагування патрульної поліції та начальника сектору реагування патрульної поліції з пропозицією надання хабара у сумі 520 гривень, за умови не складання протоколів. Поліцейські відмовилися від неправомірної вигоди, та чоловік на задньому сидінні службового автомобіля залишив грошові кошти у сумі 205 гривень.



Дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 КК України – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.



Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості.



Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який намагався дати хабар поліцейським за не складання на нього протоколу за порушення ПДР та водіння в нетверезому стані, засудили до штрафу в 8 500 гривень.Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 8-го лютого, - пише Буг Так, 12-го листопада 2018 року, близько 12:00, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік керував автомобілем Opel Astra. Водія зупинив працівник Нововолинського відділення поліції.Були порушені правила дорожнього руху, відповідальність за які передбачена ч.5 ст.121 (порушення правил користування ременями безпеки), ч.2 ст.122 ( порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу) та ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Водій звернувся до інспектора сектору реагування патрульної поліції та начальника сектору реагування патрульної поліції з пропозицією надання хабара у сумі 520 гривень, за умови не складання протоколів. Поліцейські відмовилися від неправомірної вигоди, та чоловік на задньому сидінні службового автомобіля залишив грошові кошти у сумі 205 гривень.Дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 КК України – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості.Суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

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