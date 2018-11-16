У Ковелі облаштують червоно-білі переходи
Сьогодні, 19:00
У Ковелі з настанням сприятливих погодних умов планують оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів.
Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Добробут». Зокрема, планується й нововведення: пішохідні переходи червоно-білого кольору, - пише КовельPost.
Їх облаштують у місцях з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод, поблизу навчальних закладів та на нерегульованих перехрестях.
Очікується, що вони підвищать безпеку руху пішоходів, оскільки є більш помітними для водіїв транспортних засобів та змушують їх знижувати швидкість, що значно зменшує ймовірність наїзду на людей.
Фото ілюстративне
Відповідне рішення прийняли 14 лютого на засіданні виконкому.
У ньому, зокрема, йдеться: “З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, недопущення дорожньо-транспортних пригод, зокрема й за участю пішоходів, виконавчий комітет вирішив надати дозвіл Ковельському комунальному підприємству «Добробут» (директор Михалевич І.М.) позначати в м.Ковелі нерегульовані пішохідні переходи дорожньою розміткою 1.14.3 (поєднання червоного і білого кольорів), як місця з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод”.
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Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Добробут». Зокрема, планується й нововведення: пішохідні переходи червоно-білого кольору, - пише КовельPost.
Їх облаштують у місцях з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод, поблизу навчальних закладів та на нерегульованих перехрестях.
Очікується, що вони підвищать безпеку руху пішоходів, оскільки є більш помітними для водіїв транспортних засобів та змушують їх знижувати швидкість, що значно зменшує ймовірність наїзду на людей.
Фото ілюстративне
Відповідне рішення прийняли 14 лютого на засіданні виконкому.
У ньому, зокрема, йдеться: “З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, недопущення дорожньо-транспортних пригод, зокрема й за участю пішоходів, виконавчий комітет вирішив надати дозвіл Ковельському комунальному підприємству «Добробут» (директор Михалевич І.М.) позначати в м.Ковелі нерегульовані пішохідні переходи дорожньою розміткою 1.14.3 (поєднання червоного і білого кольорів), як місця з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод”.
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