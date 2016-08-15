Навпроти шахти в Нововолинську хочуть звести «Епіцентр»





Земельна ділянка, загальною площею 2, 8151 га, колись була санітарно-захисною зоною шахти. Досі вона ніким не забудована. На цьому місці вже планувалося зведення торговельного центру, - повідомляє



Тепер же будівництвом зацікавилося ТОВ «Епіцентр К» – національна мережа торговельних центрів, в яких можна придбати будівельні матеріали, товари для дому та городу, речі для оздоблення та оформлення житла, дитячі товари та ряд інших речей.



Забудовники звернулися до Нововолинської міської ради з проханням дати дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою по вулиці Луцькій, 8. 20-го лютого на сесії міськради депутати розглядатимуть відповідний проект рішення.



Звести «Епіцентр» планують до кінця серпня 2019 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По вулиці Луцькій, навпроти колишньої шахти №4 у Нововолинську, компанія «Епіцентр» планує побудувати торговельний центр.Земельна ділянка, загальною площею 2, 8151 га, колись була санітарно-захисною зоною шахти. Досі вона ніким не забудована. На цьому місці вже планувалося зведення торговельного центру, - повідомляє Буг Тепер же будівництвом зацікавилося ТОВ «Епіцентр К» – національна мережа торговельних центрів, в яких можна придбати будівельні матеріали, товари для дому та городу, речі для оздоблення та оформлення житла, дитячі товари та ряд інших речей.Забудовники звернулися до Нововолинської міської ради з проханням дати дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою по вулиці Луцькій, 8. 20-го лютого на сесії міськради депутати розглядатимуть відповідний проект рішення.Звести «Епіцентр» планують до кінця серпня 2019 року.

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