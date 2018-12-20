«Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край»: партія «Наш Край» на Волині змінила очільника*

Новим очільником Волинської обласної партійної організації політичної партії «Наш Край» став, якого одноголосно обрали на конференції партії.Обласна звітно-вибрна конференція Волинської організації політичної партії «Наш Край» за участю 60 делегатів відбулася у четвер, 14 лютого.Голова центрального виконавчого комітету та співголова політичної партії «Наш Край»зазначив, що відповідно до статуту партії подання щодо кандидатури обласної партійної організації здійнюється керівником центрального комітету. Відтак, він запропонував обрати на цю посаду Олега Баляша – керівника з багаторічним стажем, який має багато нових ідей та натхнення для розвитку організації.«Я маю честь представити людину, яку вважаю гідною зайняти місце керівника обласної партійної оргнізації на Волині – це Баляш Олег Григорович. Він має 2 вищих освіти, має досвід партійної роботи, він очолював Львівську міську партійну організацію, є багаторічним керівником науково-виробничого об’єднання «Гетьман». Людина з великим досвідом, яка має можливість та бажання ефективно керувати обласною організацією. З його приходом партійна організація отримає новий поштовх і нові можливості для розвитку», – розповів Олександр Мазурчак.Члени конференції одноголосно підтримали таку пропозицію.Сам Олег Баляш розповів, що свого часу вступив у «Наш Край», оскільки зрозумів, що саме така політика партії, її структура та організація можуть бути найбільш ефективними для розбудови держави на усіх рівнях, починаючи з найменших громад. Завдання кожного партійця – розбудовувати свій маленький край – село, селище, місто, аби у подальшому вони стали опорою міцної і успішної країни.«Я мав дотичність до багатьох різних патрій, і роки два тому, коли сформувалася партія «Наш Край», я думав, що варто просто займатися бізнесом і не братися за жодну політичну роботу. Коли постало питання про форумування партії «Наш Край», то важливо, що вона немає одного лідера, а є як республіканська партія в Америці, тобто партією всіх регіонів. Вона об’єднує схід, захід, північ, південь, центр України. Всюди є лідери, які можуть сказати – оце є наш край, ми його розбудовуємо. Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край.Вчора я дивився новини і, коли там запитали молоду дівчинку, чи впливає її голос на вибори, то вона сказала, що ні. Всі роки незалежності України наші громадяни голосували, думаючи, що їхній голос не впливає на вибори президента, міських голів, селищних голів. А насправді всі ми формуємо ґрунт, з якого має будуватися майбутнє, від кожного з нас це залежить. Якщо ми хочемо, щоб в країні стало краще жити, то ми повинні не популістичними методами, а реальними кроками працювати на своїй землі, розбудовувати свій край. І пізніше, коли ми наші маленькі краї об’єднаємо, то у нас вийде великий наш край – Україна. Вважаю, що люди, які об'єдналися під цією партією, прагнуть саме цього», – зазначив новообраний голова.Також він додав, що основні аспекти, за якими партійна організація буде здійснювати свою роботу на місцях? – це європейська інтеграція, забезпечення цілісності країни та підтримка української мови.Окрім того, на засіданні обрали заступника голови обласної партійної організації, ним стала. Членами Ради обласної організації обрали Олега Баляша, Оксану Ковальчук (голова виконавчого комітету обласної організації політичної партії «Наш Край) та Оксана Калюжна.Олександр Мазурчак розповів також про успіхи партії, яких вона досягла за досить короткий термін. Зокрема партія «Наш Край» брала участь у місцевих виборах до ОТГ та виборах до Верховної Ради на 114 окрузі. Наразі вона преставлена у Верховній Раді п'ятьма депутатами та нараховує в Україні 108 міських, сільських та селищних голів. На території країни відкрито 67 громадсикх приймалень, а також активно діє школа партії. До слова, партія має підписані договори з американськими демократичним (RDI) та республіканським (IRI) інститутами, з якими підписані меморандуми. Окрім того, «Наш Край» постійно намагається допомогти населенню у вирішенні найболючіших питань, зокрема завдяки роботі партії були оприлюдненні практичні поради експертів, як оформити субсидію та економити на тарифах.Головним досягненням партії, на думку Олександра Мазурчака, є той факт, що її членами стають люди з великим управлінським досвідом за плечима, які знають у якому напрямку потрібно рухатися, аби розбудовувати країну та її регіони.«Партія була організована тими людьми, які мали досвід роботи – це колишні міські голови, це керівники підприємств, організацій, це сильні господарники, які розуміли, що немає партії, яка би відстоювала інтереси місцевого самоврядування. Головною ідеологемою нашої партії є підтримка та розвиток місцевого самоврядування. І партія увесь час чітко, стабільно і послідовно підтримує питання розвитку кожної території і кожного органу місцевого самоврядування. Бо немає в світі ні однієї країни, яка була би розвиненою, ефективно працювала і не мала сильного місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що реформа децентралізації, яку прийняли в Україні, повина йти швидшими темпами та має дозволити громадам стати самодостатніми й дати їм можливість розвиватися. Держава повинна віддати на місця максимально фінансові ресурси, віддати повноваження для вирішення проблем», – зауважив Олександр Мазурчак.Окрім цього, він зауважив, що партія, відмовившись від участі у президентських виборах, наразі не має наміру підтримувати конкретного політика. Заром з тим, партія «Наш Край» висунула п’ять основних вимог до кандидатів у президенти. Серед яких – завершення процесу децентралізації, план дій задля завершення війни та відновлення суверенітету, презентація зовнішньополітичних пріоритетів та довгострокової економічної стратегії держави, а також – демонстрація пріоритетності державних інтересів над особистими.