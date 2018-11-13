У лісі між селами знайшли прив’язаний до дерева труп
Сьогодні, 12:18
У лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка віком близько 40 років виявили у лісі між селами Парипси та Саверці. Тіло чоловіка було мотузкою прив’язане до дерева.
Крім того, у нього були зламані ребра. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюється особа загиблого.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка віком близько 40 років виявили у лісі між селами Парипси та Саверці. Тіло чоловіка було мотузкою прив’язане до дерева.
Крім того, у нього були зламані ребра. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюється особа загиблого.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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