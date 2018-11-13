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У лісі між селами знайшли прив’язаний до дерева труп

У лісі між селами знайшли прив’язаний до дерева труп
У лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Труп чоловіка віком близько 40 років виявили у лісі між селами Парипси та Саверці. Тіло чоловіка було мотузкою прив’язане до дерева.

Крім того, у нього були зламані ребра. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюється особа загиблого.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

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Теги: смерть, труп
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