В пам'ять про волинського Героя Небесної Сотні проведуть турнір із бойового самбо

Едуарда Гриневича.



Захід пройде у суботу, 16 лютого, - пише



Вчитель фізкультури загальної середньої освіти «Деревківський ліцей», тренер із бойових мистецтв спортивного клубу «Воїн» Василь Корець, розповів, що змагання відбуватимуться у трьох вікових категоріях. До участі в ньому зголосилися представники більшості міст і районів області, у тому числі й обласного центру.



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Нагадаємо, що Герой Майдану, член Любешівської районної організації ВО «Свобода» Едуард Гриневич загинув під час подій Революції гідності 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. На фасаді школи у рідному селі Едуарда Гриневича встановлена меморіальна дошка та зведений пам’ятний знак на честь Героя Небесної сотні та Героя України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Деревок Любешівського району Волині відбудеться спортивний турнір із бойового самбо пам'яті Героя Небесної сотніЗахід пройде у суботу, 16 лютого, - пише «ВолиньUА» Вчитель фізкультури загальної середньої освіти «Деревківський ліцей», тренер із бойових мистецтв спортивного клубу «Воїн», розповів, що змагання відбуватимуться у трьох вікових категоріях. До участі в ньому зголосилися представники більшості міст і районів області, у тому числі й обласного центру.Нагадаємо, що Герой Майдану, член Любешівської районної організації ВО «Свобода» Едуард Гриневич загинув під час подій Революції гідності 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. На фасаді школи у рідному селі Едуарда Гриневича встановлена меморіальна дошка та зведений пам’ятний знак на честь Героя Небесної сотні та Героя України.

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