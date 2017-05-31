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В пам'ять про волинського Героя Небесної Сотні проведуть турнір із бойового самбо

В пам'ять про волинського Героя Небесної Сотні проведуть турнір із бойового самбо
В селі Деревок Любешівського району Волині відбудеться спортивний турнір із бойового самбо пам'яті Героя Небесної сотні Едуарда Гриневича.

Захід пройде у суботу, 16 лютого, - пише «ВолиньUА».

Вчитель фізкультури загальної середньої освіти «Деревківський ліцей», тренер із бойових мистецтв спортивного клубу «Воїн» Василь Корець, розповів, що змагання відбуватимуться у трьох вікових категоріях. До участі в ньому зголосилися представники більшості міст і районів області, у тому числі й обласного центру.

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Нагадаємо, що Герой Майдану, член Любешівської районної організації ВО «Свобода» Едуард Гриневич загинув під час подій Революції гідності 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. На фасаді школи у рідному селі Едуарда Гриневича встановлена меморіальна дошка та зведений пам’ятний знак на честь Героя Небесної сотні та Героя України.

В пам'ять про волинського Героя Небесної Сотні проведуть турнір із бойового самбо

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Теги: Герой Небесної сотні, Едуард Гриневич
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