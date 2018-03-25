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Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень

Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень
Українці на Великдень та День праці будуть відпочивати п'ять днів поспіль – з 27 квітня по 1 травня.

Великдень — найбільш довгоочікуване та найсвітліше свято в році для всіх вірян, - пише Уніан.

А ще – це привід рідним зібратися разом, адже держава подарує на честь цього дня "довгі" вихідні.

Коли Великдень у 2019 році

Великдень щороку відзначається в різну дату, але завжди у неділю. В 2019-му вона припадає на 28 квітня. А католицький Великдень настане 21 квітня. Цим одним з 12 головних церковних свят завершується Великий піст, який триватиме з 11 березня по 27 квітня.

Саме від дати Великодня розраховується весь церковний календар на рік, наприклад, дати Вознесіння Господнього (в 2019 році припадає на 6 червня), Трійці (16 червня 2019-му), Вербної неділі (21 квітня). На Великдень заведено пекти паски, фарбувати яйця, ходити один до одного в гості та замість привітання говорити "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!".

Великдень 2019: скільки будемо відпочивати

В українців буде цілих п'ять вихідних поспіль завдяки цьому святу. Так, на Великдень ми будемо відпочивати з 27 квітня по 1 травня: - 27 квітня – субота, вихідний; - 28 квітня – Великдень, неділя, вихідний; - 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня; - 30 квітня – вівторок – вихідний, який доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня; - 1 травня – День праці, вихідний.

Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень

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Теги: вихідні, свято
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