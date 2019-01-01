У 15-річної волинянки виявили страшну недугу: рідні благають про допомогу





Дитина хворіє з 2014 року. Спочатку була лейкопенія, потім ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, - пише



Було проведено різноманітне лікування, яке давало короткочасний ефект. За останні 4 роки лікарняні палати стали як домашні. Неодноразові пункції кісткового мозку, консультації кращих лікарів-професорів Києва і Львова, дороговартісні аналізи і все – безрезультатно.



У листопаді 2018 року встановили мієлодисплатичний синдром (гіперклітинний варіант). Єдиний шанс на життя - це трансплантація. Яку потрібно зробити якнайшвидше, поки хвороба не трансформувалася в гострий мієлобласний лейкоз. Рідного донора немає, тому трансплантацію потрібно робити за кордоном. Відгукнулися клініки Туреччини та Білорусі. Щоб потрапити на лікування потрібно внести 100% передоплату в розмірі 100 тисяч доларів.



Сім'я не може зібрати такі гроші самостійно. Тому просять усіх небайдужих людей про допомогу.



Рекзізити для допомоги: номер телефону мами: 096 480 68 01 - Наталія, батько 098 909 91 99 - Олександр.



Карта Ощадбанку 5167 4901 6021 5092 Копець Наталія Євгенівна



Картка ПриватБанку 5168 7573 4583 8181 Копець Олександр Миколайович





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки хворої Валерії з Ковеля просять допомоги в боротьбі зі страшною недугою.Дитина хворіє з 2014 року. Спочатку була лейкопенія, потім ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, - пише КовельPost Було проведено різноманітне лікування, яке давало короткочасний ефект. За останні 4 роки лікарняні палати стали як домашні. Неодноразові пункції кісткового мозку, консультації кращих лікарів-професорів Києва і Львова, дороговартісні аналізи і все – безрезультатно.У листопаді 2018 року встановили мієлодисплатичний синдром (гіперклітинний варіант). Єдиний шанс на життя - це трансплантація. Яку потрібно зробити якнайшвидше, поки хвороба не трансформувалася в гострий мієлобласний лейкоз. Рідного донора немає, тому трансплантацію потрібно робити за кордоном. Відгукнулися клініки Туреччини та Білорусі. Щоб потрапити на лікування потрібно внести 100% передоплату в розмірі 100 тисяч доларів.Сім'я не може зібрати такі гроші самостійно. Тому просять усіх небайдужих людей про допомогу.Рекзізити для допомоги: номер телефону мами: 096 480 68 01 - Наталія, батько 098 909 91 99 - Олександр.Карта Ощадбанку 5167 4901 6021 5092 Копець Наталія ЄвгенівнаКартка ПриватБанку 5168 7573 4583 8181 Копець Олександр Миколайович

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