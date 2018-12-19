У Луцьку будівельникам хочуть підвищити зарплату
Сьогодні, 13:02
У Луцьку планують підвищити зарплату будівельникам, що зводять об'єкти комунальної власності.
Про це йдеться у відповідному рішенні виконкому Луцькради.
Розмір кошторисної заробітної плати під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення хочуть встановити у розмірі 10 100 гривень.
Натомість зарплату під час проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та прибудинкових територій можуть підвищити до 9 000 гривень.
Прогнозують, що ухвалення такого рішення сприятиме забезпеченню виплати заробітної плати працівникам будівельної галузі з дотриманням передбачених законодавством соціальних гарантій, а також покращить кадрову ситуацію та не допустить відтік кваліфікованих спеціалістів за межі міста і країни.
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Про це йдеться у відповідному рішенні виконкому Луцькради.
Розмір кошторисної заробітної плати під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення хочуть встановити у розмірі 10 100 гривень.
Натомість зарплату під час проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та прибудинкових територій можуть підвищити до 9 000 гривень.
Прогнозують, що ухвалення такого рішення сприятиме забезпеченню виплати заробітної плати працівникам будівельної галузі з дотриманням передбачених законодавством соціальних гарантій, а також покращить кадрову ситуацію та не допустить відтік кваліфікованих спеціалістів за межі міста і країни.
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