У Луцьку будівельникам хочуть підвищити зарплату

У Луцьку планують підвищити зарплату будівельникам, що зводять об'єкти комунальної власності.Про це йдеться у відповідному рішенні виконкому Луцькради.Розмір кошторисної заробітної плати під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення хочуть встановити у розмірі 10 100 гривень.Натомість зарплату під час проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та прибудинкових територій можуть підвищити до 9 000 гривень.Прогнозують, що ухвалення такого рішення сприятиме забезпеченню виплати заробітної плати працівникам будівельної галузі з дотриманням передбачених законодавством соціальних гарантій, а також покращить кадрову ситуацію та не допустить відтік кваліфікованих спеціалістів за межі міста і країни.