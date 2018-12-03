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У волинській лікарні вперше прооперували пацієнта з виразкою за допомогою інноваційної методики

У волинській лікарні вперше прооперували пацієнта з виразкою за допомогою інноваційної методики
У ковельській лікарні вперше провели лапароскопічну операцію при перфорації виразки дванадцятипалої кишки.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

"Вперше в Ковелі проведена лапароскопічна операція при перфорації виразки дванадцятипалої кишки. Це сучасний інноваційний підхід до лікування ускладнених виразок шлунка та дванадцятипалої кишки.", - йдеться у повідомленні.

Медики також назвали переваги такого оперативного втручання: мінімальна травматичність, швидкий період відновлення, мінімальний ризик утворення післяопераційних спайок та гриж, косметичний ефект.

"Для наших пацієнтів ми опановуємо найновіші методики лікування!" - зазначили в медзакладі.

Операцію провів лікар Сергій Мазурок.

Довідково:

Лапароскопічна операція — це операція на внутрішніх органах через невеличкі розрізи. До черевної порожнини проникають спеціальним оптичним приладом — лапароскопом. Це трубка, яка має систему лінз і приєднана до відеокамери. Відеокамера виводиться на монітор. Через розрізи вводяться також мініатюрні хірургічні інструменти. Хірург оперує, бачачи операційне поле на екрані монітора.

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Теги: Ковель, медицина
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