вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанці вдалося знайти свідків аварії

Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Лучанці, яка потрапила у ДТП 13 лютого на перехресті вулиць Відродження та Молоді, вдалося відшукати свідка автопригоди – чоловіка, який їхав прямо за нею.

Віталій, який став свідком дивної автопригоди, розповів "Волинь24" всі обставини.

"Skoda Octavia стояла на світлофорі, я стояв за нею. Щойно ввімкнулося зелене світло - вона рушила. Проїхала може метрів два, як раптом зліва вилетіла вантажівка. Все було так швидко, що в дівчини не було шансів зреагувати. Однозначно водій ГАЗ порушив правила, він мусив її пропустити", - розповідає Віталій.

"Я не зупинявся, бо не думав, що там можуть бути якісь проблеми", - зізнається Віталій.

Машина Катерини отримала незначні пошкодження. Водій вантажівки спершу визнав свою вину, втім, коли прибули представники "Луцькспецкомунтрансу" і поліції, винною в автопригоді визнали Катерину та відібрали у дівчини водійські права.

Адвокат дівчини не збагне у чому складність ситуації.

"Вперше у своїй практиці стикаюся з таким. Страхова компанія відшкодувала б всі збитки, тобто "Луцькспецкомунтранс" не поніс би жодних матеріальних витрат", - вважає правозахисниця.

Погоджується з адвокатом і директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Валерій Кузьмич.

"У нас всі машини застраховані. Якщо машина не застрахована - її не випускають у рейс. Застрахована була і в цьому випадку. Хто з водїв винен - буде вирішувати поліція і суд. Я не компетентний орган, але звісно мені хотілося б, щоб не мій водій був винен", - розповідає Валерій Кузьмич.

Наразі Катерина збирає докази своєї невинуватості і готується до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, аварія, водій, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
Лучанка розшукує свідків аварії Лучанка розшукує свідків аварії
14 лютий, 09:27
Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях
23 січень, 16:26
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
15 серпень, 2018, 10:25
На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія
07 липень, 2018, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
 0
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
 0
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
 0
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
 0
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8