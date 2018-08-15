Лучанці вдалося знайти свідків аварії





Віталій, який став свідком дивної автопригоди, розповів



"Skoda Octavia стояла на світлофорі, я стояв за нею. Щойно ввімкнулося зелене світло - вона рушила. Проїхала може метрів два, як раптом зліва вилетіла вантажівка. Все було так швидко, що в дівчини не було шансів зреагувати. Однозначно водій ГАЗ порушив правила, він мусив її пропустити", - розповідає Віталій.



"Я не зупинявся, бо не думав, що там можуть бути якісь проблеми", - зізнається Віталій.



Машина Катерини отримала незначні пошкодження. Водій вантажівки спершу визнав свою вину, втім, коли прибули представники "Луцькспецкомунтрансу" і поліції, винною в автопригоді визнали Катерину та відібрали у дівчини водійські права.



Адвокат дівчини не збагне у чому складність ситуації.



"Вперше у своїй практиці стикаюся з таким. Страхова компанія відшкодувала б всі збитки, тобто "Луцькспецкомунтранс" не поніс би жодних матеріальних витрат", - вважає правозахисниця.



Погоджується з адвокатом і директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Валерій Кузьмич.



"У нас всі машини застраховані. Якщо машина не застрахована - її не випускають у рейс. Застрахована була і в цьому випадку. Хто з водїв винен - буде вирішувати поліція і суд. Я не компетентний орган, але звісно мені хотілося б, щоб не мій водій був винен", - розповідає Валерій Кузьмич.



Наразі Катерина збирає докази своєї невинуватості і готується до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанці, яка потрапила у ДТП 13 лютого на перехресті вулиць Відродження та Молоді, вдалося відшукати свідка автопригоди – чоловіка, який їхав прямо за нею.Віталій, який став свідком дивної автопригоди, розповів "Волинь24" всі обставини."Skoda Octavia стояла на світлофорі, я стояв за нею. Щойно ввімкнулося зелене світло - вона рушила. Проїхала може метрів два, як раптом зліва вилетіла вантажівка. Все було так швидко, що в дівчини не було шансів зреагувати. Однозначно водій ГАЗ порушив правила, він мусив її пропустити", - розповідає Віталій."Я не зупинявся, бо не думав, що там можуть бути якісь проблеми", - зізнається Віталій.Машина Катерини отримала незначні пошкодження. Водій вантажівки спершу визнав свою вину, втім, коли прибули представники "Луцькспецкомунтрансу" і поліції, винною в автопригоді визнали Катерину та відібрали у дівчини водійські права.Адвокат дівчини не збагне у чому складність ситуації."Вперше у своїй практиці стикаюся з таким. Страхова компанія відшкодувала б всі збитки, тобто "Луцькспецкомунтранс" не поніс би жодних матеріальних витрат", - вважає правозахисниця.Погоджується з адвокатом і директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс""У нас всі машини застраховані. Якщо машина не застрахована - її не випускають у рейс. Застрахована була і в цьому випадку. Хто з водїв винен - буде вирішувати поліція і суд. Я не компетентний орган, але звісно мені хотілося б, щоб не мій водій був винен", - розповідає Валерій Кузьмич.Наразі Катерина збирає докази своєї невинуватості і готується до суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію