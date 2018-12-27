У Рожищі вшанували воїнів-афганців

15 лютого в Україні - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30 річниця виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.У п’ятницю, 15 лютого, біля пам’ятника загиблих воїнів-афганців у Рожищі зібралось чимало людей, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Перед присутніми виступив голова районної спілки ветеранів Афганістану, воїн-афганецьй закликав всіх схилити голови та помолитися за тих, хто не повернувся з далеких гір Афганістану, хто в мирний час помер від хвороб.«Найбільш масштабною та трагічною була війна в Республіці Афганістан. Кожного року ми збираємо на цьому святому місці, щоб вшанувати побратимів. У цей день не можна не згадати тих, чотирьох юнаків, які не повернулися додому живими. Це капітанз Топільна, рядовий мінометникз Незвіра, старший сержантз Доросинь та рядовий, механік-водійз Літогоща», - промовив Анатолій Шульгач, а також назвав поіменно тих, хто помер вже на рідній землі, від отриманих фізичних та психологічних травм на жахливій війні в Афганістані.Після хвилини мовчання присутні воїни-афганці, представники влади та небайдужі рожищани поклали квіти до пам’ятника загиблим.Також цього дня у приміщенні Рожищенської РДА військовий комісар Рожищенського районного військового комісаріату, майорвручив медалі понад 30 воїнам-афганцям від голови Української Спілки ветеранів Афганістану