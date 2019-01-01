вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ

Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Прихожани храму Симеона Стовпника, що у селі Суходоли Володимир-Волинського району заявили про намір перейти до Православної церкви України.

Про це розповів депутат Зарічанської ОТГ Петро Козлюк, - пише «ВолиньUA».

За словами депутата, сьогодні, 15 лютого, біля храму відбулися збори під час яких збирали підписи за перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. 42 людини поставили підписи за перехід і збір підписів продовжується.

Невідомою наразі лишається позиція священика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Суходоли, перехід, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою
12 лютий, 07:33
Священик з Волині, який погодився відректись від УПЦ (МП), затягує процес переходу в ПЦУ, – селяни Священик з Волині, який погодився відректись від УПЦ (МП), затягує процес переходу в ПЦУ, – селяни
11 лютий, 16:16
До ПЦУ приєдналась ще одна релігійна громада у Ковельському районі До ПЦУ приєдналась ще одна релігійна громада у Ковельському районі
11 лютий, 16:09
На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО
05 лютий, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
 0
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
 0
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
 0
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
 0
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8