Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ





Про це розповів депутат Зарічанської ОТГ Петро Козлюк, - пише



За словами депутата, сьогодні, 15 лютого, біля храму відбулися збори під час яких збирали підписи за перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. 42 людини поставили підписи за перехід і збір підписів продовжується.



Невідомою наразі лишається позиція священика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихожани храму Симеона Стовпника, що у селі Суходоли Володимир-Волинського району заявили про намір перейти до Православної церкви України.Про це розповів депутат Зарічанської ОТГ Петро Козлюк, - пише «ВолиньUA» За словами депутата, сьогодні, 15 лютого, біля храму відбулися збори під час яких збирали підписи за перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. 42 людини поставили підписи за перехід і збір підписів продовжується.Невідомою наразі лишається позиція священика.

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