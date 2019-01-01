Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
Прихожани храму Симеона Стовпника, що у селі Суходоли Володимир-Волинського району заявили про намір перейти до Православної церкви України.
Про це розповів депутат Зарічанської ОТГ Петро Козлюк, - пише «ВолиньUA».
За словами депутата, сьогодні, 15 лютого, біля храму відбулися збори під час яких збирали підписи за перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. 42 людини поставили підписи за перехід і збір підписів продовжується.
Невідомою наразі лишається позиція священика.
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Про це розповів депутат Зарічанської ОТГ Петро Козлюк, - пише «ВолиньUA».
За словами депутата, сьогодні, 15 лютого, біля храму відбулися збори під час яких збирали підписи за перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. 42 людини поставили підписи за перехід і збір підписів продовжується.
Невідомою наразі лишається позиція священика.
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