Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку

Іванна Гончарук.



Про це організатори повідомляють на сторінці Ліги у Facebook, - пише



Також дівчина є акторкою театру імпровізацій "Чорний квадрат" та телеведучою.



Перша гра Ліги відбудеться у Луцьку 6 березня.



Нагадаємо, ще одним тренером буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук.

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