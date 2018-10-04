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Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку

Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку
Тренером офіційної студентської «Ліги Сміху» у Луцьку стала переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.

Про це організатори повідомляють на сторінці Ліги у Facebook, - пише Таблоїд Волині.

Також дівчина є акторкою театру імпровізацій "Чорний квадрат" та телеведучою.

Перша гра Ліги відбудеться у Луцьку 6 березня.

Нагадаємо, ще одним тренером буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук.

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Теги: Іванна Гончарук, Холостяк, Ліга сміху
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