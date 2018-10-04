Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку
Сьогодні, 15:35
Тренером офіційної студентської «Ліги Сміху» у Луцьку стала переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.
Про це організатори повідомляють на сторінці Ліги у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
Також дівчина є акторкою театру імпровізацій "Чорний квадрат" та телеведучою.
Перша гра Ліги відбудеться у Луцьку 6 березня.
Нагадаємо, ще одним тренером буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук.
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Про це організатори повідомляють на сторінці Ліги у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
Також дівчина є акторкою театру імпровізацій "Чорний квадрат" та телеведучою.
Перша гра Ліги відбудеться у Луцьку 6 березня.
Нагадаємо, ще одним тренером буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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