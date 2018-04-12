«Мінеру» луцької лікарні дали 4,5 років тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 7 лютого, - пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, 7 квітня 2018 року на обвинуваченого були складені адміністративні протоколи ч.1 ст. 126 КУпАП та ч.1 ст. 185 КУпАП, тож через виконання патрульним своїх обов’язків чоловік, будучи п’яним, подзвонив до нього та погрожував насиллям та застосуванням вогнепальної зброї, аби той скасував протоколи.



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11 квітня обвинувачений повідомив по лінії «102» черговому диспетчеру неправдиву інформацію про замінування та підготовку вибуху в Волинській обласній клінічній лікарні. Так, правоохоронними органами та медичним персоналом лікарні було проведено евакуацію медичних працівників та пацієнтів. До місця події для евакуації медичного персоналу та пацієнтів і проведення робіт по розмінуванню приміщення було залучено підрозділ вибухотехнічної служби ГУ Національної поліції у Волинській області, працівників УДСНС України у Волинській області, проте інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.



Вже під час затримання чоловік чинив супротив правоохоронцям та побив одному з них телефон, а іншому наніс удари по гомілці.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.



Отож, суд призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який зателефонував до поліції та повідомив про фальшиве замінування Волинської обласної клінічної лікарні , отримав чотири з половиною роки тюрми. Зокрема, такий термін він отримав, оскільки перед «замінуванням» погрожував по телефону патрульному, а при затриманні наніс одному з поліцейських побої та побив іншому мобільний.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 7 лютого, - пишуть Волинські новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 7 квітня 2018 року на обвинуваченого були складені адміністративні протоколи ч.1 ст. 126 КУпАП та ч.1 ст. 185 КУпАП, тож через виконання патрульним своїх обов’язків чоловік, будучи п’яним, подзвонив до нього та погрожував насиллям та застосуванням вогнепальної зброї, аби той скасував протоколи.11 квітня обвинувачений повідомив по лінії «102» черговому диспетчеру неправдиву інформацію про замінування та підготовку вибуху в Волинській обласній клінічній лікарні. Так, правоохоронними органами та медичним персоналом лікарні було проведено евакуацію медичних працівників та пацієнтів. До місця події для евакуації медичного персоналу та пацієнтів і проведення робіт по розмінуванню приміщення було залучено підрозділ вибухотехнічної служби ГУ Національної поліції у Волинській області, працівників УДСНС України у Волинській області, проте інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.Вже під час затримання чоловік чинив супротив правоохоронцям та побив одному з них телефон, а іншому наніс удари по гомілці.Обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.Отож, суд призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

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