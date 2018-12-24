Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО





Про це повідомляє



Нагадаємо, дорогу у Світязі ремонтують на ділянці від метеостанції до бази фізико-механічного університету, на що буде використано 12,5 мільйона гривень.



Вздовж набережної облаштовуються паркувальні зони, велодоріжки, встановлюються ліхтарі, лавки. Територія набуває гарного сучасного вигляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь тривають роботи з розширення та ремонту дороги на вулиці Жовтнева.Про це повідомляє Район. Шацьк Нагадаємо, дорогу у Світязі ремонтують на ділянці від метеостанції до бази фізико-механічного університету, на що буде використано 12,5 мільйона гривень.Вздовж набережної облаштовуються паркувальні зони, велодоріжки, встановлюються ліхтарі, лавки. Територія набуває гарного сучасного вигляду.

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