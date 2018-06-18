вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відремонтують музей Лесі Українки

На Волині відремонтують музей Лесі Українки
Музей Лесі Українки у Колодяжному реконструюють.

25 лютого 2021 року в Україні на державному рівні відзначатимуть 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки. Волинь не стоїть осторонь, а активно готується до цієї визначної дати. Зокрема, учора, 14 лютого 2019 року, відбулася виїзна нарада в село Колодяжне Ковельського району, де розташований літературно-меморіальний музей Лесі Українки, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

За словами заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, мета поїздки – оглянути об’єкти, що потребують ремонту та реконструкції в садибі відомої волинянки. Серед них – два «лесиних» будиночки та сама будівля Музею.

"Паралельно триває підготовка обласної регіональної програми щодо відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, куди включать усі необхідні роботи. Зокрема, передбачають здійснити благоустрій навколо Колодяжненського будинку культури. Саме там орієнтовно відбудеться головне святкування", – зазначив посадовець.

Не оминули увагою й озеро Нечимне. За легендою, саме сюди, до старовинного дубу, приходила Леся та писала свою славнозвісну поему «Лісова пісня». До слова, на основі озера діє заказник державного значення. Відтак, в рамках програми, водойму хочуть очистити та перенести сюди погруддя відомої українки, що нині знаходить в Колодяжному біля будинку культури. Натомість, туди виллють новий пам’ятник з бронзи.

Поруч із тим, на території Нечимнівської сільської ради планують створити музей старожитностей та музей драми-феєрії «Лісова пісня».

"Плани у нас грандіозні. Звичайно, не все вдасться реалізувати за рахунок коштів обласного бюджету. Тому будемо шукати інші шляхи фінансування. Але першочергове завдання – це реконструкція «лесиних» будиночків та ремонт приміщення музею. Це історичне надбання всього українського народу слід зберегти та передати нащадкам", – підсумував він.

На Волині відремонтують музей Лесі Українки
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
На Волині відремонтують музей Лесі Українки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Леся Українка, Колодяжне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
Сьогодні, 16:36
У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Лучанин хотів за 400 гривень підкупити поліцейського
Сьогодні, 16:08
Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО
Сьогодні, 15:58
«Мінеру» луцької лікарні дали 4,5 років тюрми
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО
18 червень, 2018, 18:13
На Волині відбудеться поетично-мистецьке свято «Лісова пісня» На Волині відбудеться поетично-мистецьке свято «Лісова пісня»
03 серпень, 2016, 14:32
Інспектор Фреймут відвідала обійстя Лесі Українки на Ковельщині. ФОТО Інспектор Фреймут відвідала обійстя Лесі Українки на Ковельщині. ФОТО
07 листопад, 2014, 09:15
На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки
08 грудень, 2018, 08:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
Сьогодні, 16:36
 0
У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
Лучанин хотів за 400 гривень підкупити поліцейського
Сьогодні, 16:08
 0
Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
«Мінеру» луцької лікарні дали 4,5 років тюрми
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8