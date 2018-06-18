На Волині відремонтують музей Лесі Українки

Музей Лесі Українки у Колодяжному реконструюють.25 лютого 2021 року в Україні на державному рівні відзначатимуть 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки. Волинь не стоїть осторонь, а активно готується до цієї визначної дати. Зокрема, учора, 14 лютого 2019 року, відбулася виїзна нарада в село Колодяжне Ковельського району, де розташований літературно-меморіальний музей Лесі Українки, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.За словами заступника голови облдержадміністрації, мета поїздки – оглянути об’єкти, що потребують ремонту та реконструкції в садибі відомої волинянки. Серед них – два «лесиних» будиночки та сама будівля Музею."Паралельно триває підготовка обласної регіональної програми щодо відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, куди включать усі необхідні роботи. Зокрема, передбачають здійснити благоустрій навколо Колодяжненського будинку культури. Саме там орієнтовно відбудеться головне святкування", – зазначив посадовець.Не оминули увагою й озеро Нечимне. За легендою, саме сюди, до старовинного дубу, приходила Леся та писала свою славнозвісну поему «Лісова пісня». До слова, на основі озера діє заказник державного значення. Відтак, в рамках програми, водойму хочуть очистити та перенести сюди погруддя відомої українки, що нині знаходить в Колодяжному біля будинку культури. Натомість, туди виллють новий пам’ятник з бронзи.Поруч із тим, на території Нечимнівської сільської ради планують створити музей старожитностей та музей драми-феєрії «Лісова пісня»."Плани у нас грандіозні. Звичайно, не все вдасться реалізувати за рахунок коштів обласного бюджету. Тому будемо шукати інші шляхи фінансування. Але першочергове завдання – це реконструкція «лесиних» будиночків та ремонт приміщення музею. Це історичне надбання всього українського народу слід зберегти та передати нащадкам", – підсумував він.