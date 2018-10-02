У Києві на набережній знайшли тіло дівчини





Страшну знахідку 15 лютого побачили у воді двоє хлопців, які прийшли з вудками порибалити на набережній. Труп зачепився за корч просто біля причальної стінки, - пише



Обставини події поки невідомі. На місці працює поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в декількох сотнях метрів від станції метро "Дніпро" виявили труп дівчини.Страшну знахідку 15 лютого побачили у воді двоє хлопців, які прийшли з вудками порибалити на набережній. Труп зачепився за корч просто біля причальної стінки, - пише Обозреватель Обставини події поки невідомі. На місці працює поліція.

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