У Києві на набережній знайшли тіло дівчини
Сьогодні, 16:54
У Києві в декількох сотнях метрів від станції метро "Дніпро" виявили труп дівчини.
Страшну знахідку 15 лютого побачили у воді двоє хлопців, які прийшли з вудками порибалити на набережній. Труп зачепився за корч просто біля причальної стінки, - пише Обозреватель.
Обставини події поки невідомі. На місці працює поліція.
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Страшну знахідку 15 лютого побачили у воді двоє хлопців, які прийшли з вудками порибалити на набережній. Труп зачепився за корч просто біля причальної стінки, - пише Обозреватель.
Обставини події поки невідомі. На місці працює поліція.
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