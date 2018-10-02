вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві на набережній знайшли тіло дівчини

У Києві на набережній знайшли тіло дівчини
У Києві в декількох сотнях метрів від станції метро "Дніпро" виявили труп дівчини.

Страшну знахідку 15 лютого побачили у воді двоє хлопців, які прийшли з вудками порибалити на набережній. Труп зачепився за корч просто біля причальної стінки, - пише Обозреватель.

Обставини події поки невідомі. На місці працює поліція.

У Києві на набережній знайшли тіло дівчини


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, тіло, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пара волинян офіційно зареєструвала кохання і дитину водночас
Сьогодні, 17:17
У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У Києві на набережній знайшли тіло дівчини
Сьогодні, 16:54
На Волині відремонтують музей Лесі Українки
Сьогодні, 16:36
У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
У Києві електричка на смерть збила залізничника У Києві електричка на смерть збила залізничника
08 лютий, 11:32
У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки. ФОТО У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки. ФОТО
05 січень, 23:16
У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки
02 жовтень, 2018, 09:23
Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку
03 вересень, 2018, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Віденські вафлі і млинці: у шкільних їдальнях на Волині влаштують гастрономічний експеримент
Сьогодні, 18:16
 0
На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області
Сьогодні, 18:09
 0
П'ятеро купідончиків з'явилося на світ 14 лютого в одному з районів Волині
Сьогодні, 18:03
 0
Сертифікат відповідності потрібен: у Волинському сервісному центрі МВС спростували фейк
Сьогодні, 17:57
 0
«Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край»: партія «Наш Край» на Волині змінила очільника*
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8