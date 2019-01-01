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У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО

У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
Сім пар молодят розписалося у Ковелі в День усіх закоханих.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

!Кохання - це джерело натхнення, радості, енергії, стимул жити, який спонукає творити, створювати і вдосконалюватися. Крім того, це містичне почуття, що знаходиться в кожній людині.
14 лютого 2019 року в день святого Валентина, у рамках заходу «Кохання поза часом 2019» Ковельським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області було зареєстровано 7 щасливих шлюбів. Бажаємо всім парам, що сьогодні поєднали свої серця, зберегти своє #коханняпозачасом. Хочеться сказати спасибі всім молодим сім'ям, які обрали саме наш відділ для проведення урочистої державної реєстрації шлюбу! Щирі посмішки та сльози щастя - це найкраща винагорода для нас!" - йдеться у повідомленні.

У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО

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Теги: День святого Валентина, свято, кохання
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