У Ковелі в День Валентина 7 пар поєднали серця. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Сім пар молодят розписалося у Ковелі в День усіх закоханих.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
!Кохання - це джерело натхнення, радості, енергії, стимул жити, який спонукає творити, створювати і вдосконалюватися. Крім того, це містичне почуття, що знаходиться в кожній людині.
14 лютого 2019 року в день святого Валентина, у рамках заходу «Кохання поза часом 2019» Ковельським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області було зареєстровано 7 щасливих шлюбів. Бажаємо всім парам, що сьогодні поєднали свої серця, зберегти своє #коханняпозачасом. Хочеться сказати спасибі всім молодим сім'ям, які обрали саме наш відділ для проведення урочистої державної реєстрації шлюбу! Щирі посмішки та сльози щастя - це найкраща винагорода для нас!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
!Кохання - це джерело натхнення, радості, енергії, стимул жити, який спонукає творити, створювати і вдосконалюватися. Крім того, це містичне почуття, що знаходиться в кожній людині.
14 лютого 2019 року в день святого Валентина, у рамках заходу «Кохання поза часом 2019» Ковельським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області було зареєстровано 7 щасливих шлюбів. Бажаємо всім парам, що сьогодні поєднали свої серця, зберегти своє #коханняпозачасом. Хочеться сказати спасибі всім молодим сім'ям, які обрали саме наш відділ для проведення урочистої державної реєстрації шлюбу! Щирі посмішки та сльози щастя - це найкраща винагорода для нас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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