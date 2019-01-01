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П'ятеро купідончиків з'явилося на світ 14 лютого в одному з районів Волині

П'ятеро купідончиків з'явилося на світ 14 лютого в одному з районів Волині
У День святого Валентина у Камінь-Каширському районі народилося 5 малюків, серед них - двійня.

Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Поява малюка – це найкраще, що може трапитися в житті! З народженням дитини додаються турботи про його здоров’я та блага не тільки матеріальні, а й юридичні, а коли ще й відразу двійня так все це в два рази більше. У день, 14 лютого, коли в повітрі вирує любов, не тільки закохані пари одружуються, а й народжуються плоди їхнього кохання. Так і на Камінь-Каширщині у цей чарівний день народилося 5 маленьких амурчиків, з них одна пара двійняток: хлопчик і дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День закоханих в Ковельському пологовому будинку на світ з'явилося четверо малюків.

Головний спеціаліст Камінь-Каширського РВ ДРАЦС Катерина Струк зареєструвала діток у пологовому відділенні Камінь-Каширської ЦРЛ.

"Ми бажаємо вашим дітям найкращого в житті: міцного здоров’я, цікавої долі, красивих вчинків і взаємної любові! Нехай кожен день діток береже Господь від усіх бід і розчарувань. Ви – їхні батьки, найближчі для них люди, будьте завжди для них підтримкою і порою", - побажали в управлінні юстиції.

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Теги: День святого Валентина, свято, кохання
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