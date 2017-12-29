Пара волинян офіційно зареєструвала кохання і дитину водночас
Сьогодні, 17:17
14-го лютого шлюб у Володимирі-Волинському взяли сім пар, з них три шлюби за добу. Один шлюб був зареєстрований у Зимнівській ОТГ та два в Оваднівській ОТГ.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського міськрайонного ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у facebook, - пише Буг.
В Оваднівській ОТГ одна пара в день реєстрації шлюбу також провела реєстрацію новонародженої дитини.
Реєстрації шлюбів у Володимирі-Волинському розпочали з 12-ї години та остання пара дня побралася о 19:43.
Директорка Володимир-Волинського ДРАЦС розповіла, що пари приходили пізніше щоб побратися, однак не працювали банківські термінали
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського міськрайонного ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у facebook, - пише Буг.
В Оваднівській ОТГ одна пара в день реєстрації шлюбу також провела реєстрацію новонародженої дитини.
Реєстрації шлюбів у Володимирі-Волинському розпочали з 12-ї години та остання пара дня побралася о 19:43.
Директорка Володимир-Волинського ДРАЦС розповіла, що пари приходили пізніше щоб побратися, однак не працювали банківські термінали
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