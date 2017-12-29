Пара волинян офіційно зареєструвала кохання і дитину водночас





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського міськрайонного ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у facebook, - пише



В Оваднівській ОТГ одна пара в день реєстрації шлюбу також провела реєстрацію новонародженої дитини.



Реєстрації шлюбів у Володимирі-Волинському розпочали з 12-ї години та остання пара дня побралася о 19:43.



Директорка Володимир-Волинського ДРАЦС розповіла, що пари приходили пізніше щоб побратися, однак не працювали банківські термінали





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го лютого шлюб у Володимирі-Волинському взяли сім пар, з них три шлюби за добу. Один шлюб був зареєстрований у Зимнівській ОТГ та два в Оваднівській ОТГ.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського міськрайонного ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області у facebook, - пише Буг В Оваднівській ОТГ одна пара в день реєстрації шлюбу також провела реєстрацію новонародженої дитини.Реєстрації шлюбів у Володимирі-Волинському розпочали з 12-ї години та остання пара дня побралася о 19:43.Директорка Володимир-Волинського ДРАЦС розповіла, що пари приходили пізніше щоб побратися, однак не працювали банківські термінали

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію