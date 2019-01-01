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Спеціальна пропозиція святкування дня народження у «Промені»*

Спеціальна пропозиція святкування дня народження у «Промені»*
У РЦ «Промінь» в дитячому комплексі «Смугастий носоріг» при замовленні вечірки «Beyblade» у м’юзік холі «Не кажи мамі» гарантований подарунок – гра для кожного гостя у «Play Hall». Відчути себе рятівником планети чи супергероєм, крутим мотогонщиком чи винищувачем зомбі – вибір за вами. Але багато позитивних емоцій та незабутнє свято вам гарантовані!

«Play Hall» – це місце веселощів, розваг та відпочинку і особливо для дітей. А дитячий комплекс «Смугастий носоріг» знає про усі дитячі вподобання, тому постійно радує юних відвідувачів новими пропозиціями та акціями спільно з зоною ігрових автоматів.

Зона ігрових автоматів «Play Hall» знаходиться на першому поверсі
РЦ «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь
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