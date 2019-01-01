Спеціальна пропозиція святкування дня народження у «Промені»*

У РЦ «Промінь» в дитячому комплексі «Смугастий носоріг» при замовленні вечірки «Beyblade» у м’юзік холі «Не кажи мамі» гарантований подарунок – гра для кожного гостя у «Play Hall». Відчути себе рятівником планети чи супергероєм, крутим мотогонщиком чи винищувачем зомбі – вибір за вами. Але багато позитивних емоцій та незабутнє свято вам гарантовані!«Play Hall» – це місце веселощів, розваг та відпочинку і особливо для дітей. А дитячий комплекс «Смугастий носоріг» знає про усі дитячі вподобання, тому постійно радує юних відвідувачів новими пропозиціями та акціями спільно з зоною ігрових автоматів.Зона ігрових автоматів «Play Hall» знаходиться на першому поверсіРЦ «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, 2.