Справа Каті Литкіної: підозрюваний у вбивстві не може обійтись на суді без перекладача





15-го лютого у Ковельському міськрайонному суді повинні були допитати обвинувачених у вбивстві, проте судді постановили перенести засідання на 28-ме лютого - пише



Причиною стала відсутність асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для обвинуваченого Максима Терлецького переклад з української на словенську.



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Як пояснили в суді, асистент захворіла.



Відомо, що їй знайшли заміну, однак 14-го лютого перекладач повідомила, що не зможе прибути.



«Я не можу без перекладача», – заявив під час слухань Максим Т.



Аби не порушувати право обвинуваченого на захист, судді, заслухавши думку учасників засідання, постановили перенести справу.



Нагадаємо, що нещодавно на телебаченні з’явився відеосюжет, де обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засідання у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної тривало близько 10-ти хвилин.15-го лютого у Ковельському міськрайонному суді повинні були допитати обвинувачених у вбивстві, проте судді постановили перенести засідання на 28-ме лютого - пише Буг Причиною стала відсутність асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для обвинуваченого Максима Терлецького переклад з української на словенську.Як пояснили в суді, асистент захворіла.Відомо, що їй знайшли заміну, однак 14-го лютого перекладач повідомила, що не зможе прибути.«Я не можу без перекладача», – заявив під час слухань Максим Т.Аби не порушувати право обвинуваченого на захист, судді, заслухавши думку учасників засідання, постановили перенести справу.Нагадаємо, що нещодавно на телебаченні з’явився відеосюжет, де обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача.

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