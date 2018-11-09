Справа Каті Литкіної: підозрюваний у вбивстві не може обійтись на суді без перекладача
Сьогодні, 17:33
Засідання у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної тривало близько 10-ти хвилин.
15-го лютого у Ковельському міськрайонному суді повинні були допитати обвинувачених у вбивстві, проте судді постановили перенести засідання на 28-ме лютого - пише Буг.
Причиною стала відсутність асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для обвинуваченого Максима Терлецького переклад з української на словенську.
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Як пояснили в суді, асистент захворіла.
Відомо, що їй знайшли заміну, однак 14-го лютого перекладач повідомила, що не зможе прибути.
«Я не можу без перекладача», – заявив під час слухань Максим Т.
Аби не порушувати право обвинуваченого на захист, судді, заслухавши думку учасників засідання, постановили перенести справу.
Нагадаємо, що нещодавно на телебаченні з’явився відеосюжет, де обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача.
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15-го лютого у Ковельському міськрайонному суді повинні були допитати обвинувачених у вбивстві, проте судді постановили перенести засідання на 28-ме лютого - пише Буг.
Причиною стала відсутність асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для обвинуваченого Максима Терлецького переклад з української на словенську.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тіло дівчини викинули під дерево: у суді озвучили моторошні деталі вбивства Катерини Литкіної
Як пояснили в суді, асистент захворіла.
Відомо, що їй знайшли заміну, однак 14-го лютого перекладач повідомила, що не зможе прибути.
«Я не можу без перекладача», – заявив під час слухань Максим Т.
Аби не порушувати право обвинуваченого на захист, судді, заслухавши думку учасників засідання, постановили перенести справу.
Нагадаємо, що нещодавно на телебаченні з’явився відеосюжет, де обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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