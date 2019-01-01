Талановитим дітям у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 000 гривень*
Сьогодні, 17:38
З 15 лютого до 31 березня ТРЦ «ПортCity» шукатиме талановитих дітей віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках: вокальному, танцювальному та театральному.
Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!
Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням:
http://bit.ly/portcitytalents
Після 31 березня адміністрація ТРЦ «ПортCity» спільно з професійним журі оберуть учасників концертів, які відбудуться протягом квітня та травня. Фіналісти відбіркових концертів виступлять на святкуванні 5-го Дня народження ТРЦ «ПортCity».
На святковому концерті буде обрано переможців та вручено грошові подарунки.
Кількість учасників обмежена. ТРЦ «ПортCity» чекає на ваші онлайн заявки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!
Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням:
http://bit.ly/portcitytalents
Після 31 березня адміністрація ТРЦ «ПортCity» спільно з професійним журі оберуть учасників концертів, які відбудуться протягом квітня та травня. Фіналісти відбіркових концертів виступлять на святкуванні 5-го Дня народження ТРЦ «ПортCity».
На святковому концерті буде обрано переможців та вручено грошові подарунки.
Кількість учасників обмежена. ТРЦ «ПортCity» чекає на ваші онлайн заявки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край»: партія «Наш Край» на Волині змінила очільника*
Сьогодні, 17:47
У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Талановитим дітям у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 000 гривень*
Сьогодні, 17:38
Справа Каті Литкіної: підозрюваний у вбивстві не може обійтись на суді без перекладача
Сьогодні, 17:33
Пара волинян офіційно зареєструвала кохання і дитину водночас
Сьогодні, 17:17