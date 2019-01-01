Талановитим дітям у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 000 гривень*

З 15 лютого до 31 березня ТРЦ «ПортCity» шукатиме талановитих дітей віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках: вокальному, танцювальному та театральному.Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням:Після 31 березня адміністрація ТРЦ «ПортCity» спільно з професійним журі оберуть учасників концертів, які відбудуться протягом квітня та травня. Фіналісти відбіркових концертів виступлять на святкуванні 5-го Дня народження ТРЦ «ПортCity».На святковому концерті буде обрано переможців та вручено грошові подарунки.Кількість учасників обмежена. ТРЦ «ПортCity» чекає на ваші онлайн заявки!