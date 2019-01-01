У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО





Аварія трапилась 15 лютого після 16 години, - пишуть



Вочевидь, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, у результаті Opel врізався у Peugeot.



Автівки отримали незначні механічні ушкодження.



На місці автопригоди працювала патрульна поліція.



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