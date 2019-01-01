У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку на Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Peugeot і Opel.
Аварія трапилась 15 лютого після 16 години, - пишуть Волинські новини.
Вочевидь, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, у результаті Opel врізався у Peugeot.
Автівки отримали незначні механічні ушкодження.
На місці автопригоди працювала патрульна поліція.
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Аварія трапилась 15 лютого після 16 години, - пишуть Волинські новини.
Вочевидь, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, у результаті Opel врізався у Peugeot.
Автівки отримали незначні механічні ушкодження.
На місці автопригоди працювала патрульна поліція.
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