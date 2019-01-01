вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО

У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Peugeot і Opel.

Аварія трапилась 15 лютого після 16 години, - пишуть Волинські новини.

Вочевидь, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, у результаті Opel врізався у Peugeot.

Автівки отримали незначні механічні ушкодження.

На місці автопригоди працювала патрульна поліція.
У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сертифікат відповідності потрібен: у Волинському сервісному центрі МВС спростували фейк
Сьогодні, 17:57
«Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край»: партія «Наш Край» на Волині змінила очільника*
Сьогодні, 17:47
У Луцьку Opel врізався в Peugeot. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Талановитим дітям у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 000 гривень*
Сьогодні, 17:38
Справа Каті Литкіної: підозрюваний у вбивстві не може обійтись на суді без перекладача
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
У Луцьку Skodа зіткнулась із позашляховиком: є постраждалі У Луцьку Skodа зіткнулась із позашляховиком: є постраждалі
13 лютий, 11:08
При виїзді з Луцька – аварія за участю Audi та Renault При виїзді з Луцька – аварія за участю Audi та Renault
12 лютий, 13:38
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
11 лютий, 10:22
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
10 лютий, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Віденські вафлі і млинці: у шкільних їдальнях на Волині влаштують гастрономічний експеримент
Сьогодні, 18:16
 0
На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області
Сьогодні, 18:09
 0
П'ятеро купідончиків з'явилося на світ 14 лютого в одному з районів Волині
Сьогодні, 18:03
 0
Сертифікат відповідності потрібен: у Волинському сервісному центрі МВС спростували фейк
Сьогодні, 17:57
 0
«Я би хотів, аби кожен з нас будував свій край»: партія «Наш Край» на Волині змінила очільника*
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8