Сертифікат відповідності потрібен: у Волинському сервісному центрі МВС спростували фейк

Сертифікати відповідності при першій реєстрації авто залишаються необхідними.Про це повідомили у прес-службі регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Так, у відповідь на чисельні звернення громадян у сервісному центрі спростували недостовірні новини щодо сертифікатів відповідності, нещодавно поширених в медіа."Інформуємо: відповідно до чинного законодавства сертифікат відповідності є в переліку документів, необхідних для отримання послуги первинної реєстрації транспортного засобу на території України.Цю вимогу регламентує стаття 31 Закону України «Про дорожній рух», в якій зазначено основні умови ввезення на територію України транспортних засобів. Зокрема, в статті говориться, що транспортні засоби, ввезені на територію України, підлягають перевірці на відповідність діючим екологічним нормам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН адміністративним органом. Наразі дана норма є чинною та може бути скасована виключно через внесення змін до Закону України «Про Дорожній Рух».В той же час, Уряд має на меті спростити процедуру митного оформлення та зменшити перелік необхідних документів для розмитнення транспортного засобу ввезеного з країни ЄС. Отже, зміни стосуватимуться виключно процедури митного оформлення. Процедура першої державної реєстрації не змінилась і сертифікат відповідності лишається в переліку необхідних документів", - йдеться у повідомленні.